El escándalo que rodea a la separación de Horacio Cabak luego de que su ahora exmujer, Verónica Soldato confirmara las infidelidades, no cesa. Esta vez, la conductora de Hay que Ver, Denise Dumas lanzó una bomba al aire que vincularía al panelista de Polémica en el Bar con Rocío Oliva, la expareja de Diego Armando Maradona.

Los nombres de las supuestas terceras en discordia en la separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato, luego de 27 años juntos, fueron varios. La primera señalada fue Belén Lanosa, una asesora de imagen que trabaja con el conductor, pero el propio Cabak lo desmintió. Pero la paz no es duradera en este conflicto y así lo anunció Denise en la pantalla de El Nueve junto con José María Listorti. "Esto va a ser un bolonqui. Yo me preparo, lo voy a poner en condicional sobre la crisis matrimonial de Horacio Cabak", arrancó la conductora. "Yo diría que no lo digas, acotó Listorti.

"Es una famosa. La historia está frente a nuestros ojos“, continuó Denise. "Lo voy a decir porque me lo contó una persona muy cercana: la supuesta tercera en discordia que genera este escándalo. Una de las historias que aparecerían en las conversaciones de Horacio Cabak sería Rocío Oliva”, expresó.

Luego, detalló: “Ella compartió con Horacio cuando fue a conducir Polémica en el Bar, porque Mariano Iúdica se tomó vacaciones. Pasó un tiempo, volvió Mariano, Horacio se quedó y sin mucha explicación, Rocío renunció en marzo. Pero ellos ya se conocían desde antes de enero. La información es que sería Rocío Oliva una de las personas…”.

A fin de darle sustento a la fuerte información que acababa de compartir, y de cuidarse de las represalias de Cabak que ya acusó a los medios de hacer guardias frente a su domicilio durante la madrugada, Dumas explicó: "Recibí información de alguien muy cercano a él, de su entorno, no de ella. Es sinceramente confiable y ha visto muchas situaciones... Me pasó el nombre de la famosa del bolonqui".

Jacobo Winograd enterró más a Cabak

Si dicen "escándalo", allí estará el empresario y mediático Jacobo Winograd para aportar su granito de arena. Esta vez, como invitado de Hay que Ver, Winograd no sólo no ayudó a Cabak con cualquier argumento de complicidad masculina, sino que lo enterró todavía más tras deslizar que él estaba al tanto de otras infidelidades del conductor. "De esta señorita (en referencia a Rocío Oliva) no sabía yo. La mujer de Horacio es mucho más linda que Rocío, no creo que se quiera casar con Rocío", expresó.

No conforme con tirar el primer palito, el empresario relativizó el conflicto que dio por finalizada una relación de 27 años y consideró que "la infidelidad va a existir siempre, no se puede tapar el Sol con la mano". "Denise trajo muy buena información, pero yo tengo más datos y no quiero decir nada" sentenció misterioso.