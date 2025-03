Mariah Carey gana la demanda por derechos de autor de "All I Want for Christmas Is You"

FOTO DE ARCHIVO-Mariah Carey actúa en el Concierto Global Citizen en Nueva York

La cantante de pop Mariah Carey ganó una demanda en la que se alegaba que había copiado ilegalmente elementos de su megaéxito navideño "All I Want for Christmas Is You" de una canción country del mismo nombre.

La jueza de distrito de Estados Unidos Monica Almadani, en Los Ángeles, en un fallo del miércoles, dijo que los compositores de "All I Want for Christmas Is You" de Vince Vance and the Valiants no pudieron demostrar que su canción fuera lo suficientemente similar de manera objetiva a la de Carey.

Los abogados de los compositores, los abogados de Carey y los portavoces de su discográfica, Sony Music, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la decisión el jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"All I Want for Christmas Is You", de Vince Vance and the Valiants, se publicó en 1989 y llegó a las listas de éxitos country de Billboard durante las temporadas navideñas de la década de 1990.

La canción de Carey apareció en su álbum Merry Christmas de 1994 y desde entonces se ha convertido en un tema popular, encabezando la lista Billboard Hot 100 cada temporada navideña desde 2019.

Andy Stone, que actúa como Vince Vance, y el coguionista Troy Powers presentaron la demanda en 2023, en la que dijeron que la canción de Carey copiaba la "comparación ampliada entre un ser querido y los adornos de lujo navideño" de su canción y otros elementos líricos y musicales, y solicitaron al menos 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Carey respondió el año pasado que las canciones eran "completamente diferentes" y argumentó que cualquier elemento similar era común a muchas canciones navideñas, como "la nieve, el muérdago, los regalos bajo los árboles de Navidad y desear a un ser querido para Navidad".

Almadani determinó el miércoles que las canciones no eran lo suficientemente similares como para que un jurado considerara que Carey había infringido los derechos de autor, citando diferencias en sus melodías, letras y otros elementos musicales.

Almadani también ordenó a los compositores que pagaran parte de los honorarios de los abogados de Carey, al considerar que algunos de sus documentos contenían una "letanía de afirmaciones fácticas irrelevantes y sin fundamento".

(Reportaje de Blake Brittain; edición de David Bario y Sandra Maler, editado en español por Juana Casas)