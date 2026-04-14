Oasis, Wu-Tang Clan y Phil Collins entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll

FOTO DE ARCHIVO: Se ven pancartas fuera de una tienda de merchandising de Oasis antes de sus conciertos en Heaton Park en Manchester, Reino Unido

Por Akanksha Khushi ​y Lisa Richwine

14 abr (Reuters) - La Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll dio a conocer ‌el lunes la ‌lista de los nuevos miembros para 2026, entre los que se incluyen los iconos del britpop de los años 90 Oasis y el colectivo estadounidense de hip-hop Wu-Tang Clan, además de Phil Collins como artista en solitario, 16 años después de que fuera homenajeado como ​miembro de la ⁠banda de rock progresivo Genesis.

La fundación rinde homenaje ‌a los artistas que crearon música que ⁠transformó la industria por su ⁠originalidad, impacto e influencia.

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El grupo de este año es bastante variado, y también reconoce a los pioneros británicos del ⁠heavy metal Iron Maiden, a los cantantes de ​soul Luther Vandross y Sade, al ‌rockero punk Billy Idol y ‌a la influyente banda post-punk Joy Division, que más ⁠tarde renació como New Order.

Entre los incluidos en la categoría Influencia Temprana ("Early Influence") se encuentran la cantante cubana Celia Cruz, el músico nigeriano Fela Kuti, las ​raperas Queen ‌Latifah y MC Lyte, y el innovador Gram Parsons, que tendió un puente entre el rock de los años 60 y la música country moderna.

La compositora Linda Creed y los productores ⁠Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin fueron nombrados en la categoría Excelencia Musical ("Musical Excellence").

El presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan, fallecido hace más de medio siglo, recibirá el Premio Ahmet Ertegun, que se otorga a profesionales de la industria que no son intérpretes y que han tenido ‌una influencia significativa en el desarrollo creativo del rock and roll.

Para poder optar a la entrada en el salón de la fama, la primera grabación comercial del artista o la banda debe haberse publicado al menos 25 ‌años antes del año de la nominación.

Los nuevos miembros entrarán oficialmente en el Salón de la Fama el 14 de ‌noviembre en una ⁠ceremonia que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles. El evento se ​emitirá en diciembre en ABC y Disney+.

Con información de Reuters