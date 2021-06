Damián Betular reveló cómo fue el origen de sus imperdibles memes

El jurado de MasterChef Celebrity Argentina fue tendencia en redes durante meses por los apoteósicos gestos que hacía en el show.

El jurado de MasterChef Celebrity Argentina, Damián Betular, se refirió a su paso por el exitoso reality show, donde se lució con su sapiencia sobre el arte culinario y también con la histriónica impronta que demostró en sus devoluciones y en cada encuentro espontáneo con los participantes del concurso. En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, el chef hizo especial hincapié en cómo surgieron los icónicos gestos que hacía a cámara cada vez que era ponchado.

“Era una joda que tenía con el director, que Germán decía algo y nosotros nos hacíamos caras de complicidad. En realidad, no está en el formato de MasterChef que ningún jurado hiciera caras pero era un código entre nosotros que se empezó a usar en la edición”, expresó Betular en alusión al origen de sus imperdibles ademanes que pusieron a reír a todos los televidentes cada vez que el reality salía al aire. Y siguió: “Yo no tengo Twitter pero Germán me mandaba las fotos y nos divertíamos mucho. Es un programa sano hecho con dedicación y con amor”, en referencia a los memes que se creaban en base a sus caras.

Además de esos momentos de risa y diversión, en la misma entrevista, Damián Betular habló sobre las difíciles situaciones que atravesó en las grabaciones de MasterChef Celebrity, ya que, muchas veces, encariñarse con los concursantes le ha jugado malas pasadas.

Uno de esos momentos se dio cuando la actriz Candela Vetrano, una de las favoritas del chef, fue eliminada del concurso, y así quedó en el cuarto lugar. “Yo, cuando se fue Cande, tardé mucho en poder hablar, me costó reincorporarme porque era una de mis favoritas, pero ya está. Entendí que era un programa, pero es difícil no emocionarse”, explicó el jurado y siguió: “Cande tiene algo que me transporta a un mundo de mucha alegría. Ella siempre me sacaba una sonrisa y siempre actuaba con mucha naturalidad y esa es una cualidad que a mí me encanta”.

Lapidario

Por otro lado, Betular se refirió a la abrupta salida de Alex Cannigia del reality de Telefe. De un momento para otro, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidió no presentarse en una gala de eliminación, y así quedó descalificado del certamen. “Tuvo una evolución enorme e incorporación de conceptos. Me hubiera gustado que siga, la gente lo adoraba y fue una lástima que se vaya”, dijo Damián al respecto y remató: “Pero a mí me quedó un re buen recuerdo de Alex”.