El mate es una infusión que se toma tanto solo como en reuniones sociales.

El mate es una de las infusiones más consumidas en Argentina y en los últimos años se puso de moda llevar a cabo un ritual para que la yerba se lave lo más tarde posible. Una de las claves para eso es no mover la bombilla cuando el mate está cebado; al respecto, un estudio reveló qué significa a nivel psicológico realizar eso que es una "herejía" para los fans de esta bebida.

El ritual del mate se basa en colocar la yerba en el mismo, generar una "montañita", colocar un poco de agua fría en el hueco resultante y luego poner la bombilla en esa zona. Después, cebar normalmente, siempre en la parte mojada para que la yerba seca vaya cayendo de a poco y así el mate dure mucho tiempo sin lavarse. Toda esta preparación es casi inútil cuando hay alguien que mueve la bombilla y hace que toda la yerba se mezcle con el agua.

La investigación Frontiers in Behavioral Neuroscience dio a conocer que mover la bombilla de manera constante en el mate suele significar un mecanismo de autorregulación emocional, así como la necesidad de mantener el control e incluso de pertenecer a un grupo social. A pesar de que a los ortodoxos del mate no les gustan este tipo de conductas, existen quienes prefieren los mates lavados para que sean más suaves y así no produzcan síntomas estomacales como acidez o pesadez.

Cómo preparar el mate de manera correcta

Elegir una yerba de calidad: Optar por yerba con buen aroma y sin exceso de polvo para un sabor más parejo.

Curar el mate si es nuevo: Si el mate es de calabaza, curarlo antes de usarlo para sellar los poros y evitar sabores amargos.

Llenar el mate hasta ¾ partes: Inclinar un poco el mate para formar una “montañita” de yerba hacia un costado.

Mate.