Todos lo tiran a la basura, pero tienen un tesoro en sus manos: el elemento que nunca hay que desechar.

Hay un elemento que todos tienen en sus casas y la mayoría de las personas lo tira a la basura, pero que en realidad, es un tesoro reciclable muy útil. Lo que mucha gente no sabe es que los materiales que descartamos se pueden transformar en joyas reciclables. Este elemento está presente en todos los baños, pero la mayoría los tira a la basura una vez que se vacían.

Se trata de las botellas de shampoo. Es muy común que al terminarlo, se tire a la basura. Sin embargo, podés darles una gran utilidad guardándolos para darle un uso muy sorprendente y funcional: un portacelular. Este objeto te puede servir mucho, por ejemplo, al momento de cargar el celular.

Es muy común que al cargar el dispositivo móvil, no sepamos dónde apoyarlo, estorbe o incluso corra riesgo de romperse. Crear un portacelular con botellas de shampoo no solamente es posible, sino que además es muy fácil de hacer. Sin dudas, aparte de ser un objeto funcional, le va a dar un estilo único a tu casa. Lo mejor es que podés decorarlo como más te guste.

Cómo crear un portacelular con un envase de shampoo

Materiales

Un envase de shampoo.

Regla.

Tijera.

Lija.

Pinturas acrílicas.

Lapicera y/o marcador.

Cosas para decorar, por ejemplo, calcomanías, algo que quieras pegarle, pegamento, cintas o materiales para hacer algún dibujo en 3D (como goma eva o cartulinas de colores).

Paso a paso