Portal 9/9: el ritual que hay que hacer este 9 de septiembre para manifestar éxito y abundancia

Este 9/9 se abre el portal energético más importante del año y hay un ritual clave que podés hacer. Este 9 de septiembre de 2025 es un día muy especial, ya que según la numerología, todos los 9 de septiembre son oportunidades claves para manifestar éxito y abundancia. A diferencia de otros años, esta vez se trata de una oportunidad única, ya que los números que componen al 2025 (2+0+2+5) suman 9.
De acuerdo con los expertos en numerología, se trata de una oportunidad excepcional para manifestar nuestros más profundos deseos para lo que resta de este 2025 y el año siguiente. El número 9 representa cierre de etapas y los nuevos comienzos. Si estás buscando darle un cierre a algún momento de tu vida, a una relación, a un trabajo o a algo que estás atravesando, este día es clave.
Este día tan especial te invita a soltar todo aquello que quieras dejar atrás, para limpiarte energéticamente y darle lugar a las nuevas cosas buenas que te esperan. Podés manifestar esta abundancia tanto en el plano personal como laboral, económico o sentimental.
Ritual del 9/9 para manifestar éxito y abundancia
Materiales
-
1 vela (verde si querés prosperidad económica, blanca si querés dejar atrás alguna situación emocional, roja para manifestar amor, o dorada para manifestar éxito)
-
Un sahumerio (el que quieras)
-
Dos papeles y una lapicera
-
Un vaso con agua
Pasos
-
Andá a alguna parte de tu casa que sea tranquila, donde nadie te pueda interrumpir. Asegurate de que esté todo lo más limpio y ordenado posible.
-
Prendé el sahumerio y limpiá las energías de la habitación. Pasalo bien por los lugares en los que no suele correr energía, como detrás de los muebles.
-
Prendé la vela que hayas elegido, haciendo respiraciones profundas y pensando en lo que querés manifestar.
-
En el primer papel, hacé una lista de las cosas por las que estás agradecido. No des nada por sentado. Pueden ser cosas simples, como tener salud, tener un techo, comida o trabajo.
-
En el otro papel, escribí dos columnas. Una llamada "lo que quiero soltar" y otra "lo que quiero atraer". Escribí debajo de cada una una lista de todas aquellas cosas. Es importante que tengas en claro qué es lo que querés dejar ir y qué es lo que querés para esta nueva etapa.
-
Colocá el papel debajo del vaso con agua, boca abajo.
-
Decí en voz alta: "Aquí y ahora, decreto que este 9/9 el universo me abre caminos de abundancia, prosperidad y bienestar. Lo mejor me está esperando".
-
Quemá el papel y tirá las cenizas en una planta. Dejá que la vela se consuma sola, no la apagues.