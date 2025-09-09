Portal 9/9: el ritual que hay que hacer este 9 de septiembre para manifestar éxito y abundancia.

Este 9/9 se abre el portal energético más importante del año y hay un ritual clave que podés hacer. Este 9 de septiembre de 2025 es un día muy especial, ya que según la numerología, todos los 9 de septiembre son oportunidades claves para manifestar éxito y abundancia. A diferencia de otros años, esta vez se trata de una oportunidad única, ya que los números que componen al 2025 (2+0+2+5) suman 9.

De acuerdo con los expertos en numerología, se trata de una oportunidad excepcional para manifestar nuestros más profundos deseos para lo que resta de este 2025 y el año siguiente. El número 9 representa cierre de etapas y los nuevos comienzos. Si estás buscando darle un cierre a algún momento de tu vida, a una relación, a un trabajo o a algo que estás atravesando, este día es clave.

Ritual para practicar este 9/9.

Este día tan especial te invita a soltar todo aquello que quieras dejar atrás, para limpiarte energéticamente y darle lugar a las nuevas cosas buenas que te esperan. Podés manifestar esta abundancia tanto en el plano personal como laboral, económico o sentimental.

Materiales

1 vela (verde si querés prosperidad económica, blanca si querés dejar atrás alguna situación emocional, roja para manifestar amor, o dorada para manifestar éxito)

Un sahumerio (el que quieras)

Dos papeles y una lapicera

Un vaso con agua

Pasos