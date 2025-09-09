EN VIVO
Portal 9/9: el ritual que hay que hacer este 9 de septiembre para manifestar éxito y abundancia

Así es el ritual que hay que practicar este 9 de septiembre de 2025 para atraer el éxito y la prosperidad.

09 de septiembre, 2025 | 15.09

Este 9/9 se abre el portal energético más importante del año y hay un ritual clave que podés hacer. Este 9 de septiembre de 2025 es un día muy especial, ya que según la numerología, todos los 9 de septiembre son oportunidades claves para manifestar éxito y abundancia. A diferencia de otros años, esta vez se trata de una oportunidad única, ya que los números que componen al 2025 (2+0+2+5) suman 9.

De acuerdo con los expertos en numerología, se trata de una oportunidad excepcional para manifestar nuestros más profundos deseos para lo que resta de este 2025 y el año siguiente. El número 9 representa cierre de etapas y los nuevos comienzos. Si estás buscando darle un cierre a algún momento de tu vida, a una relación, a un trabajo o a algo que estás atravesando, este día es clave.

Ritual para practicar este 9/9.

Este día tan especial te invita a soltar todo aquello que quieras dejar atrás, para limpiarte energéticamente y darle lugar a las nuevas cosas buenas que te esperan. Podés manifestar esta abundancia tanto en el plano personal como laboral, económico o sentimental. 

Ritual del 9/9 para manifestar éxito y abundancia

Materiales

  • 1 vela (verde si querés prosperidad económica, blanca si querés dejar atrás alguna situación emocional, roja para manifestar amor, o dorada para manifestar éxito)

  • Un sahumerio (el que quieras)

  • Dos papeles y una lapicera

  • Un vaso con agua

Pasos

  1. Andá a alguna parte de tu casa que sea tranquila, donde nadie te pueda interrumpir. Asegurate de que esté todo lo más limpio y ordenado posible.

  2. Prendé el sahumerio y limpiá las energías de la habitación. Pasalo bien por los lugares en los que no suele correr energía, como detrás de los muebles.

  3. Prendé la vela que hayas elegido, haciendo respiraciones profundas y pensando en lo que querés manifestar.

  4. En el primer papel, hacé una lista de las cosas por las que estás agradecido. No des nada por sentado. Pueden ser cosas simples, como tener salud, tener un techo, comida o trabajo.

  5. En el otro papel, escribí dos columnas. Una llamada "lo que quiero soltar" y otra "lo que quiero atraer". Escribí debajo de cada una una lista de todas aquellas cosas. Es importante que tengas en claro qué es lo que querés dejar ir y qué es lo que querés para esta nueva etapa.

  6. Colocá el papel debajo del vaso con agua, boca abajo.

  7. Decí en voz alta: "Aquí y ahora, decreto que este 9/9 el universo me abre caminos de abundancia, prosperidad y bienestar. Lo mejor me está esperando".

  8. Quemá el papel y tirá las cenizas en una planta. Dejá que la vela se consuma sola, no la apagues.

