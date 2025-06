Por qué el invierno empieza el viernes 20 de junio y no el sábado 21.

Muchas personas se preguntan por qué el invierno empieza mañana, viernes 20 de junio de 2025, y no el sábado 21. Al contrario de la creencia popular, no todas las estaciones del año siempre empiezan los días número 21 del calendario. Lo cierto es que el inicio de las estaciones puede variar según cada año. Por ejemplo, en 2025 en Argentina, el invierno va a empezar el 20 de junio.

Esto tiene una explicación muy sencilla y tiene que ver con la astronomía y el movimiento de la Tierra. El comienzo del invierno se determina por el solsticio de invierno, un fenómeno que marca el momento en el que el Sol alcanza su posición más baja en el cielo en el hemisferio sur. Como consecuencia, se produce el día más corto y la noche más larga del año, que da inicio al invierno en el hemisferio sur (como ocurre en Argentina), y al verano en el hemisferio norte.

A partir de este día, los días empiezan a alargarse progresivamente y las noches a acortarse, a medida que el invierno se termina y comienza la primavera. Es importante explicar que el solsticio no ocurre siempre en la misma fecha del calendario y es por eso que no coincide perfectamente el 21 de junio todos los años. Esto ocurre porque no siempre coincide de manera exacta con el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

Además, la inclusión de los años bisiestos, que agregan un día cada cuatro años, también influye en el corrimiento de las fechas. Por otro lado, también influye que el momento preciso del solsticio varía dependiendo de la zona horaria de cada país. En el caso de Argentina, el solsticio de invierno de 2025 va a ocurrir el 20 de junio a las 17:42 horas. Por esta razón, el invierno comienza oficialmente ese día y no el 21. En años anteriores, incluso llegó a tocar el 22 de junio.

Cuidado: nunca saques a pasear a tu perro en invierno a estas horas

Probablemente no lo sabías, pero en invierno, los expertos en veterinaria recomiendan sacar a pasear a los perros en un horario en específico. El invierno puede ser complicado para nuestras mascotas, especialmente para los perros, que necesitan sus paseos diarios. Según expertos, ciertos horarios y temperaturas ponen en riesgo su salud. A continuación, te contamos cómo cuidarlos sin dejar de disfrutar los paseos.

Es importante señalar que no todos los perros sienten el frío de la misma manera. Su tamaño, raza, edad y pelaje influyen en cómo toleran las bajas temperaturas. Los perros pequeños, los de pelo corto y los ancianos son los más vulnerables. Si bien necesitan ejercicio y aire libre, exponerlos al frío extremo puede causarles hipotermia o problemas respiratorios.

Los especialistas coincide que entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, hay que evitar los extremos. Las primeras horas de la mañana (antes de las 8) y las últimas de la tarde (después de las 18) son las más frías. El momento ideal es entre las 10 y las 16, cuando el sol calienta más y el aire es menos gélido. Si el termómetro marca menos de 4°C, mejor limitar el paseo a lo estrictamente necesario. En esos casos, un juego en casa puede ser una buena alternativa.