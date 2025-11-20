Otra coronación de gloria: la calle argentina elegida entre las 30 más "cool" del mundo.

La Argentina suma otra coronación de gloria, luego de que la revista Time Out la eligiera dentro del top 30 de las calles más "cool" del mundo. No es ninguna noticia que nuestro país tiene una belleza que se palpa en los rincones de cada una de las 23 provincias. En esta oportunidad, la Ciudad de Buenos Aires fue la destacada, específicamente la calle Defensa en el barrio porteño de San Telmo.

Defensa es una de las calles más emblemáticas del centro porteño. Con sus calles empedradas y construcciones que remontan a fines del siglo XIX, es escenario de miles de turistas que la caminan a diario y los porteños que salen de sus oficinas ubicadas en microcentro. Pero la magia de San Telmo y su icónica calle cobra aún más vida durante el fin de semana, cuando la misma es habitada por una feria artesanal que se extiende de Plaza de Mayo a Parque Lezama.

La calle Defensa en San Telmo fue elegida como una de las más "cool" del mundo.

En el ranking de Time Out solo tres calles latinoamericanas lograron ser destacadas: la calle Senado en Rio de Janeiro obtuvo el primer puesto, seguida por la Avenida Álvaro Obregón en Ciudad de México con el puesto número 15 y finalmente la calle argentina Defensa con el puesto número 24.

La feria de la calle Defensa: el paseo que eligen los porteños el finde

Alrededor de 15 mil personas transitan la feria de la calle Defensa los fines de semana. San Telmo, desde Parque Lezama hasta Plaza de Mayo se llena de colores, con las artesanías de los feriantes, y los bailarines que, sin falta, los sábados y domingos están allí haciendo temblar el adoquín con su candombe.

En Defensa y Humberto 1° tiene lugar desde hace 55 años la Feria de Antigüedades. La misma se ubica en la Plaza Dorrego y tiene lugar de 10 a 17 horas. El pasado 16 de noviembre se llevó adelante la celebración de su 55° aniversario, con un concurso de disfraces, la distinción al artista y quien es amigo de la feria desde los 17 años, Gustavo Otero, baile tradicional de puesteros, concierto de gaitas, entre otras actividades.