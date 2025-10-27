En Córdoba hay un puente que atrae turistas.

Córdoba tiene en su haber un puente que llama la atención de los habitantes de todo el país, por su extrema longitud. Se trata del Puente Gobernador José Manuel de la Sota, ubicado en el Valle de Punilla, en el centro-oeste de la provincia y que atraviesa un tramo del lago San Roque, el más importante de la provincia.

Esta construcción es parte de la Autovía Variante Costa Azul y funciona como conexión entre la ciudad de Córdoba y otras localidades que también tienen atracciones turísticas como Carlos Paz y La Calera. Inaugurado en diciembre de 2019, el puente tiene una extensión total de 325 metros y se eleva 85 metros sobre el nivel del río, convirtiéndose en una pieza clave de la infraestructura vial de la región.

La obra fue concebida con un sistema de doble calzada que garantiza una circulación más ágil y segura. Más allá de su funcionalidad, el puente sobresale por su diseño moderno, con barandas metálicas livianas y un sistema de iluminación que destcada en la noche. La obra fue nombrada en honor a José Manuel de la Sota, exgobernador de Córdoba, como reconocimiento a su legado político y su impulso a la modernización vial de la provincia.

El sistema de construcción utilizado en los viaductos de las laderas norte y sur se basó en pilas asentadas sobre zapatas ancladas directamente a la roca, con refuerzos de consolidación que alcanzan una profundidad promedio de 30 metros y una capacidad de entre 80 y 120 toneladas por anclaje. Gracias a esta propuesta innovadora en materia de ingeniería, la Asociación Argentina de Carreteras distinguió al Gobierno de Córdoba en octubre de 2019 con el Premio a la Innovación Tecnológica por la realización del Puente José Manuel de la Sota.

Cascadas de Córdoba.

Atracciones turísticas de Córdoba