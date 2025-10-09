El veneno de la araña bananera tiene varios efectos peligrosos si pica a un humano.

Muchas de las especies de arañas largan venenos fuertes en sus picaduras, que llevan a la víctima a una la necesidad de una atención médica inmediata. Una de las más inusuales es la araña bananera, cuyo efecto causa erecciones sostenidas en el tiempo y también puede llegar a provocar la muerte, si no se trata de la manera correcta.

La araña bananera es una especie de gran tamaño, capaz de ocupar toda la palma de una mano. Se distingue por sus dos grandes ojos frontales acompañados de otros más pequeños a los costados, además de sus largos quelíceros de tono rojizo pardo y patas robustas y cubiertas de vello.

El veneno de la araña bananera se encuentra entre los más potentes del reino animal y puede provocar graves consecuencias en el organismo, como taquicardia, convulsiones, edema pulmonar, alteraciones en el ritmo cardíaco e incluso choque cardiogénico. Además de esto, uno de sus efectos secundarios más llamativos es el priapismo: erecciones intensas y dolorosas que pueden prolongarse durante varias horas, fenómeno que despertó gran interés en la comunidad científica.

La araña bananera habita en distintas regiones de Sudamérica, especialmente en Brasil, el norte de Argentina, Perú y Colombia y se trata de una especie muy temida en zonas tropicales, ya que suele encontrarse en plantaciones de bananas y plátanos, así como en puertos y embarcaciones dedicadas al transporte de esta fruta. Su dieta es variada: se alimenta de insectos como grillos y moscas, pero también puede cazar otros animales como ranas arbóreas, lagartos e incluso murciélagos.

Arañas.

Un hallazgo científico para tratar la disfunción erectil

Un grupo de expertos de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, hicieron una investigación en el veneno de la araña bananera para tratar la disfunción erectil y el resultado fue un gel que, al aplicarlo en la zona, genera erecciones de manera rápida, ya que activa la producción de óxido nítrico.

Cuidados que hay que tener con una araña venenosa