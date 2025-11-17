El águila harpía es una de las aves más temidas de la región.

Los amantes de los animales exóticos en Argentina viven un momento de éxtasis ya que investigadores en el tema pudieron ver, después de veinte años, a un águila harpía en territorio nacional. Según informaron, hacía más de dos décadas que no se avistaba esa especie y por eso se trata de un hito en esa materia.

La harpía cumple un papel fundamental en el ecosistema, ya que actúa como superdepredador y contribuye a mantener el equilibrio de la cadena alimentaria. El descubrimiento de esta águila en la selva misionera se logró gracias a las tareas de seguimiento realizadas por un equipo de especialistas, quienes consiguieron registrar en fotografías a un ejemplar joven, catalogado como uno de los cazadores más imponentes de América.

Manuel Encabo y Sergio Moya fueron los investigadores que vieron a la mencionada especie, después de varias décadas de búsqueda. La detección fue posible gracias al uso combinado de cámaras de largo alcance y herramientas de monitoreo acústico, métodos que facilitaron reconocer las vocalizaciones propias de la especie.

"Tuvimos la suerte o el premio de poder registrar el águila harpía, es el águila más poderosa de todo el planeta Tierra y una de las rapaces más raras y críticamente amenazadas por la extinción de todo nuestro país y también de América”, comentó Moya sobre su descubrimiento, según citó El Cronista.

Dotada de garras enormes y muy resistentes, el águila harpía es capaz de atrapar con facilidad a monos y perezosos, presas que constituyen gran parte de su alimentación. Por su tamaño, habilidad y fuerza, esta especie es vista como un símbolo de dominio en lo profundo de la selva. El animal se destaca como una de las rapaces más grandes y sorprendentes del planeta; sus ejemplares pueden superar el metro de altura y alcanzar una envergadura mayor a dos metros.

Águila harpía.

