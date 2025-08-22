Un importante shopping de Buenos Aires cierra sus puertas en medio de la crisis: cuál es.

Uno de los shoppings más importantes de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de incertidumbre en medio de la crisis económica. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informó este martes en el Boletín Oficial su intención de rematar el terreno donde actualmente funciona.

Se trata del shopping Portal Palermo, inaugurado en 1996. Está ubicado en la esquina de Avenida Cerviño y Bullrich y reúne más de 40 locales, entre ellos a los supermercados Easy y Jumbo, que ocupan un gran espacio.

Durante casi treinta años se convirtió en un punto de referencia para el consumo, el entretenimiento y la vida social de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Según el contrato vigente, el grupo Cencosud, propietario de Easy y Jumbo, debería desalojar el lugar en diciembre de 2026.

Sin embargo, la prórroga firmada en 2024 contempla una cláusula que habilita la venta anticipada, lo que abre la posibilidad de que el destino del shopping se defina antes de lo previsto. Por ahora, la compañía no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

Portal Palermo, un espacio codiciado para los desarrolladores inmobiliarios

El shopping Portal Palermo representa una gran oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios, ya que el shopping tiene una ubicación estratégica y un extenso terreno. Los planes más comentados incluyen proyectos de viviendas, oficinas, comercios y espacios verdes.

El predio ocupa 42.044 metros cuadrados en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios con mayor valor inmobiliario de la Ciudad. Cabe destacar que la Ley 6044 fija restricciones urbanísticas en cuanto a la altura y el tipo de construcciones, lo que podría frenar algunas iniciativas privadas.