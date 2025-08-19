Intentó robarse un aire acondicionado de un shopping y terminó arrojándose al vacío

Un insólito intento de robo se registró en el shopping El Portal de la ciudad de Rosario. Un ladrón pretendía llevarse un aire acondicionado, pero lo descubrieron y se arrojó al vacío desde más de seis metros de altura. La fallida huida no tuvo el final feliz que su el autor imaginó: se lesionó la rodilla, no pudo continuar con la fuga y fue detenido.

La particular secuencia de escape comenzó luego de que el personal de seguridad fuera alertado por movimientos extraños en la zona del estacionamiento ubicado en la planta baja del centro comercial. Allí había un hombre rompiendo la cañería del equipo que presuntamente buscaba obtener del estacionamiento del lugar.

Tras ser hallado en medio del acto delictivo, el hombre se asustó y corrió hacia los pisos superiores del complejo ubicado en Nansen 323. Al verse rodeado, se dirigió hacia la rampa de acceso ubicada sobre la calle Víctor Mercante, pero se encontró con una sorpresa: los portones estaban cerrados, según detalló el diario La Capital.

Sin salida posible y rodeado de agentes de seguridad, decidió lanzarse al vacío: cayó en un sector parquizado interno del complejo y el duro golpe, por la altura de la cual se arrojó, le ocasionó una lesión de la rodilla izquierda, razón por la cual no pudo seguir corriendo. Tras ello, fue rápidamente atrapado por las autoridades. Previo al traslado a la comisaría 10ma, fue llevado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde confirmaron que sufrió un traumatismo.

Intento de robo en un local de Córdoba: atacó a piedrazos la vidriera, pero no pudo entrar

En la noche del pasado viernes, un joven intentó ingresar a robar en un comercio de artículos de ciclismo ubicado en la esquina de Maipú y Suipacha, en la localidad de Río Cuarto. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un joven forzó la reja de la vidriera, mientras otro lo esperaba en la calle a bordo de una bicicleta.

Minutos después, el mismo sujeto regresó con una piedra y comenzó a golpear reiteradamente el vidrio, incluso sumando patadas, aunque finalmente no logró romperlo. El ataque solo dejó destrozos en el frente del local, ya que los ladrones no pudieron llevarse nada.

No es la primera vez que el comercio es blanco de la inseguridad: aseguran que ya sufrieron varios robos similares. Además, en la madrugada del jueves, a pocos metros de allí, también delincuentes violentaron la puerta de ingreso de una farmacia para robar, y comerciantes de la zona denuncian hechos reiterados.