Mariano Caprarola fue hospitalizado y atraviesa uno de sus momentos más difíciles: “Está muy mal”

El experto en moda contrajo coronavirus y su hermano informó que se encuentra con un ánimo muy caído.

El crítico de moda Mariano Caprarola debió ser hospitalizado tras dar positivo de covid y su hermano, Martín, dio algunos detalles sobre el avance de su cuadro. Además, hoy es el aniversario del nacimiento del experto en indumentaria, quien compartió un emotivo video en sus redes sociales, donde mostró cómo las médicas le cantaron el feliz cumpleaños y le acercaron una vela para que pudiera soplarla y sentirse acompañado en su día.

“Ellas fueron las encargadas a las 00hs de despertarme y darme todo su amor entre globos caramelos y velitas ellas velan y arriesgan la vida y las de sus familias. Nunca olvidaré lo que es el amor verdadero lo aprendí hoy a mis 37 años”, escribió Caprarola en el pie de foto de su publicación, en cuyo video se podía escuchar cómo lloraba de emoción mientras las médicas le cantaban el feliz cumpleaños. Como no podía ser de otra manera, en la sección de comentarios, recibió un sinfín de buenos deseos y energías.

En diálogo con Primicias Ya, el hermano de la celebridad relató cómo atraviesa este momento su consanguíneo. “Dio covid positivo. La otra vez fue un falso positivo. Está internado desde el sábado. De ánimo está muy triste y de salud saturando bien, sólo falta regular la temperatura", comenzó Martín en alusión a la tristeza que invade el estado anímico del miembro de La Jaula de la Moda.

Su relación con la moda

“Siempre estuvo muy ligado todo con todo. En cuanto tuve mi plata, las obras de teatro las iba a ver dos veces, una vez iba como espectador y la segunda, iba para fijarme si las medias estaban corridas, si los zapatos tenían los tacos bien o gastados, si los botones estaban sueltos, la puesta de luces, me interesaba más lo que pasaba en las patas (por donde salen los artistas), que lo que pasaba arriba del escenario. Cuando voy a Broadway veo los musicales tres veces”, expresó Caprarola en una reciente entrevista con Revista Noticias, sobre cómo se dio su acercamiento a la moda.

“Soy un gran espectador, primero la veo desde atrás, para apreciar la puesta general, después al medio y después sacó la primera fila para ver hasta cómo están pegadas las pestañas postizas. No hago autobombo de lo que hago. Mis colegas antes de decir “buen día” te cuentan quiénes son y qué es lo que hacen. Hay mucho ego. Me formé en base al silencio y a la observación. Me sirve ser el payasito que divierte, no necesito demostrar todo mi conocimiento técnico”, concluyó.