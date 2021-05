Se agrava el cuadro de COVID-19 de Ricardo Canaletti.

La semana pasada, Ricardo Canaletti debió ser aislado al igual que su compañero de Cámara del crimen (TN) Rolando Barbano, de quien se conoció la noticia de su COVID-19 positivo cuando Marina Calabró debió salir vía remota en TV Nostra al ser compañera de Barbano en Radio Mitre y confirmó la mala nueva. Ahora, se confirmó que tuvo que ser internado en la Trinidad de Palermo por complicaciones en su cuadro de salud.

Sin embargo, el cuadro de Canaletti empezó a complicarse y debió ser internado en La Trinidad de Palermo donde permanece bien, con los pulmones tomados por el COVID-19. "Se encuentra de buen ánimo", afirmaron hoy en Intrusos (América TV) cuando hicieron un móvil desde la puerta del lugar.

El histórico conductor de Cámara del crimen había confirmado que también dio positivo. "Estoy aislado en casa. Yo me hisopé antes que Rolando", explicó. "Es como 30 gripes juntas. Es difícil, pero todos los días confiás en estar un poco mejor, aunque te tira mucho y te dificulta respirar bien”, dijo Ricardo Canaletti.

En cuanto a los síntomas, había reconocido que sentía "más o menos, es como una gripe fuerte", al tiempo que su esposa e hija por ser convivientes también estaban aisladas y consideradas como positivas. “Toda mi familia tiene covid”, contó el conductor de TN.

“Desde el 24 de abril que comencé a presentar síntomas, aunque antes no me sentía bien. Pero por desgracia, tuve un falso negativo”, dijo el periodista sobre cómo se enteró de que portaba el virus. Por otro lado, Canaletti estaba anotado desde hace más de un año para recibir la vacuna inmunizante y sobre ello se lamentó: "Me había empadronado para la vacuna y estaba por elegir lugar de vacunación cuando el hisopado dio positivo. Así que no llegué”.

Ricardo Canaletti confirmó este jueves que aún le faltan unos días días más de recuperación porque tiene neumonía bilateral. "Tengo neumonía bilateral pero saturo bien, me faltan como 10 días más", afirmó Ricardo que sigue en su domicilio.

Tanto el positivo de Ricardo Canaletti como el de Barbano, obligó a que las autoridades del Grupo Clarín realizaran ciertas modificaciones tanto en los equipos de la radio como en la televisión, donde trabajan los periodistas en cuestión: Barbano es columnista en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Telenoche (El Trece) y TN.