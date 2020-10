Quedó internado: el mal momento de Germán Martitegui, jurado de MasterChef

Germán Martitegui vive un mal momento. Pese a que su participación en MasterChef Celebrity viene resultando exitosa, el chef contrajo coronavirus el pasado martes 20 de octubre. En las últimas horas, se conoció que debió ser internado porque su situación se agravó.

El dueño de los restaurantes "Tegui" y "Marti" se ha consolidado como el "villano" del programa que mejor viene midiendo en el rating y que es conducido por Santiago del Moro, por Telefe. Allí, el chef se dedica a probar y analizar cada plato que los participantes deben presentar en el certamen, brindando devoluciones poco simpáticas, aunque está claro que también se trata de un personaje.

"Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a MasterChef Celebrity y a Tegui", había comentado hace unos días en su cuenta de Twitter.

Luego, el jurado dialogó con el programa Cortá por Lozano y contó cómo era su situación en particular: "Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días. Yo no quise y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona".

Cómo es el estado de salud de Germán Martitegui tras haber sido internado por coronavirus:

De acuerdo a lo que se pudo saber, el chef quedó en observación por los médicos del centro en el que está, por lo que deberá someterse a diversos estudios. Sin embargo, se siente en buenas condiciones, una noticia alentadora pese al duro contexto que le toca afrontar.