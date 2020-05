Marcelo Longobardi atacó a la OMS y le hizo un pedido especial sobre sus informes

El periodista macrista Marcelo Longobardi arremetió contra el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , por suministrar "datos que no son correctos" y decir "cualquier cosa". El conductor analizó las cifras de nuevos casos de coronavirus y criticó en duros términos al biólogo etíope por alarmar a la población "como si fuera el fin del mundo", declarar tarde la pandemia y cuestionar los casos de prevención exitosos como el de Corea del Sur.

"Al señor Adhanom, con todo afecto le contamos que esto pasa todos los días de la vida, lo de ayer no fue ningún récord. No diga cualquier cosa porque cuando habla se publica en todos los portales como si fuera el fin del mundo y lo que dijo no es verdad , porque 100.000 casos hay todos los días", criticó Longobardi.

Tedros Adhanom había dicho ayer durante una conferencia de prensa para manifestar su preocupación "por el aumento de casos en países de ingresos bajos y medios" , luego de informar que el número de infectados por coronavirus había alcanzado una cifra récord de más 100.000 personas.

"El señor Adhanom fue ministro de Salud de Etiopía y fue también canciller. Etiopía es un país con algunos reflejos autoritarios que no me gustan y su simpatía por el comunismo me parece muy pintoresca pero lo único que me irrita es el cinismo. Confieso que este tipo me pone nervioso", aceptó.

"Fue él mismo el que subestimó este problema cuando empezó, el mismo que ocultó lo que estaba ocurriendo en China, el mismo que demoró hasta mediados de marzo en declarar la pandemia y fue el mismo que criticó la estrategia de Corea del Sur, que fue un éxito. Cuando Corea del Sur cortó los vuelos con China, el señor Adhanom les dijo de todo", consideró. Por último, cuestionó: "Y ahora viene a alarmar al mundo con datos que no son correctos, y estamos hablando del presidente de la Organización Mundial de la Salud".