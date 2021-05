El comunicador alabó cómo siempre al líder del PRO.

Después de que Mauricio Macri se haya inoculado en Norteamérica contra el coronavirus y no en su país natal, muchos salieron a destrozarlo en las redes sociales, aunque apareció Luis Majul para defenderlo en La Nación +. En su habitual editorial en el mencionado canal, el periodista de casi 60 años comenzó pidiendo que "no hablen más de moral, de los que se vacunan...".

Al instante, aprovechó para criticar duramente al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Se atreve a abrir la boca y alude a Macri o a Jorge Lanata, quienes se vacunaron en Estados Unidos en uso de derechos legales, personales y vitales, eso lo vamos a hablar acá". Por si fuera poco, acusó a los miembros del gobierno actual de Alberto Fernández de "hipócritas, inmorales y mentirosos".

“Que nadie se llame al engaño: la verdadera contracara de Miguel Lifschitz (el exgobernador de Santa Fe) no es Macri, no es Lanata... La contracara de esta persona de bien que murió a los 65 años de Covid y que no se adelantó en la cola es (Stefanía) Purita”, sostuvo el conductor de Voces con relación a la joven militante kirchnerista que se vacunó en Avellaneda. “La verdadera contracara es (Carlos) Zannini”, añadió.

La acusación de corrupción contra Majul vinculada con Macri

El comunicador recibió de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires casi 14 millones de pesos en concepto de publicidad a través de las contrataciones directas entre 2008 y 2015, período durante el cual Macri fue el Jefe de Gobierno porteño.

Además, en ese mismo lapso, La Cornisa Producciones SA, la productora de televisión de Majul, fue beneficiada con 324 contrataciones en distintos rubros por la administración del exmandamás de Boca, por un monto total de 13.877.524 pesos.

La corrupción conjunta entre Macri y Majul, así demostrada.

De los 324 vínculos, 46 fueron efectivizados mediante el decreto 556/10, idéntica metodología a la que la administración PRO usó para transferirle más de 20 millones a La Usina SA, propiedad del excandidato a diputado nacional y comentarista de fútbol Fernando Niembro.