El cruce de Fernando Iglesias y Luis Majul por el ataque a una periodista

El conductor de televisión Luis Majul mantuvo un cruce con el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias por el ataque discursivo del legislador a una periodista de la editorial Perfil.

Todo comenzó cuando Majul le preguntó a Iglesias si estaba dispuesto a pedir disculpas a la periodista Rosario Ayerdi por decir que trabaja en la "editorial Servil", modo despectivo de llamar a la editorial Perfil.

"No, no estoy dispuesto, porque no creo tener nada de qué desmentirme. Es más, voy a fundar mi opinión: la periodista publica escandalizándose una foto en la que yo estoy en la Cámara de Diputados cruzando por delante de Julio Sahad que está sentado en su banca sin barbijo y yo llevo el barbijo, que me lo había sacado recién, en la pera", afirmó Iglesias.

"La periodista debería saber que no tenemos obligación, nos han dicho que mientras estemos en nuestras bancas a dos metros de distancia y sin hacer ningún tipo de reunión podemos estar sin el barbijo", dijo el diputado de Juntos por el Cambio.

Majul le reprochó en ese momento "la manera de dirigirse a la periodista de la editorial". El diputado sostuvo que tiene una "gran desilusión" con la editorial Perfil, porque Fontevecchia "era un periodista importante, con iniciativa, que se puso en ese lugar", en referencia a las críticas a Iglesias.