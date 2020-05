Eduardo Feinmann dijo que está "hinchado las pelotas" de la cuarentena obligatoria

El periodista Eduardo Feinman aseguró que no soporta más la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno para combatir el coronavirus, aunque señaló que entiende que "no hay otra cura"

Pese a tener el privilegio de poder salir de su casa por estar entre quienes desempeñan actividades exceptuadas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el conductor se mostró harto de la situación y expuso su cansancio. En ese contexto, sostuvo que quiere “volver a su vida de antes”.

Si bien resaltó que entiende la situación que se vive en Argentina y en el mundo por el COVID-19, planteó que está preocupado ante la posible extensión del periodo de cuarentena.

“Tengo las bolas llenas, pero entiendo que no hay otra cura. Yo expreso lo que siento, no la voy a caretear. Ya entendí que la cuarentena es la mejor vacuna, que es la mejor manera de no contagiarse, yo entiendo todo…pero estoy hinchado las pelotas”, aseguró en su programa de Radio Rivadavia.

E insistió: “Tengo ganas de tener las reuniones que tenía antes, la comida que tenía antes. Tengo ganas de hacer mis reuniones para buscar información"

"Tengo ganas de eso, quiero mi vida de antes. Quiero salir y quiero volver cuando se me canten las pelotas y no cuando me lo diga el Presidente ni Rodríguez Larreta, ni Kicillof”, concluyó.