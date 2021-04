Un nuevo papelón del comunicador con relación al Jefe de Estado.

Una vez más, Eduardo Feinmann encendió la polémica por un vergonzoso comentario con relación al manejo de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno de Argentina, liderado por Alberto Fernández. En su programa en el canal La Nación +, el periodista opinó que "acá está ocurriendo en genocidio, un delito de lesa humanidad, porque parece que hay un plan sistemático para... Qué se yo para qué. Realmente, es una cosa muy impresionante".

"Cuando aparecen los datos, de 500 y pico de muertos en las últimas 24 horas, no son de las últimas 24 horas pero da igual... Son muertos lo mismo. Y esto es responsabilidad (del gobierno)", dijo quien también trabajó hasta hace poco tiempo en la señal televisiva de América 24.

Feinmann carga permanentemente contra Alberto Fernández cada vez que puede, tanto en sus medios de comunicación ultraconservadores como en las redes sociales. Estas declaraciones se producen en un contexto de debate caliente por la determinación del Jefe de Estado de, entre otras cuestiones, ordenar las clases virtuales hasta el 30 de abril en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por la explosión de contagios en plena segunda ola del Covid-19.

Otros repudiables dichos de Eduardo Feinmann sobre el gobierno de Alberto Fernández

El reportero de 62 años ya había calificado al Presidente como "una persona con capacidades diferentes", además de haberlo acusado de "títere, tibio, felpudo, lobista de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" y demás.

En una entrevista con Infobae en febrero de este 2021, aseguró que "no tiene ningún problema con el Presidente", pero detalló que si lo tuviera enfrente "le diría que trate de despegarse más de la ´Vice´. Nunca se ha visto en la historia argentina que un Vicepresidente tenga más poder que un presidente. Esto ya desde el vamos nace mal. Esto nace malparido cuando un día de mayo de 2019 Cristina dice ´yo elijo al candidato a Presidente´. Eso no es lógico. No ocurrió en ninguna parte del mundo en toda la historia de la humanidad. No existe. No existió nunca. Entonces, la verdad, yo le diría “Presidente, ejerza el poder. Usted elija a sus colaboradores. Usted elija al gabinete. Usted saque y ponga como usted quiera”.