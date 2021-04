En la segunda semana de fuertes restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que “desde el punto de vista sanitario y epidemiológico", es necesaria "una medida drástica durante por lo menos 15 días" por lo que no se descartan mayores restricciones debido al aumento de contagios por coronavirus.

El titular de la cartera sanitaria detalló que “esperamos que ahora podamos consensuar medidas desde la política, es esperanzador que (Fernán) Quiros haya reconocido que se equivocaron con las proyecciones porque eso nos va a permitir trabajar en conjunto y tomar medidas”. Gollan detalló que “estamos en una situación crítica y necesitamos una medida drástica, una medida de 15 días que creemos que serían suficientes, con un cierre muy fuerte de restricción de las personas y por lo tanto del virus”.

En ese sentido el ministro dijo que “es terriblemente contagioso el virus”, y explicó que “antes en un paciente joven de 40, 45 años los síntomas eran muy leves, ahora se mueren en 3 o 4 días, se los come el virus, sobre todo aquellos que tiene comorbilidades pero también algunos que no la tienen, ahora le toca a todo el mundo”. “El virus se instaló con una velocidad terrible, esa es la diferencia con la ola anterior”, agregó.

El funcionario explicó que “por más que sigamos agregando camas, esta semana incorporamos 250 camas, y ya estamos abriendo nuevos centros alternativos de atención médica extrahospitalaria, que permitirá atender a pacientes de complejidad moderada de COVID 19, lo que decimos siempre es que si no baja la curva de contagios nada alcanza”. Además dijo que “con estas variantes nuevas que avanzan muy rápido, todos los centros de salud están pidiendo el 350% de oxígeno más y la logística de distribución es lo que preocupa”.

Respecto de las “medidas drásticas”, el ministro indicó que las mismas se tratan de “bajar la circulación a un nivel en donde dejemos lo mínimo e indispensable para desarrollar la vida cotidiana, pero con algunas diferencias, porque ahora, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hoy tenemos muchos municipios que todavía no están es esta situación y pueden tener una fase de mayor circulación, se trata de focalizar en cada ciudad de acuerdo a la situación”.

En ese sentido reveló que el fin de semana “una docena de intendentes, sin distinción política, no pidieron bajar de fase”, y se refirió al AMBA en donde “la situación es crítica, estamos en un nivel de ocupación de un 74% porque agregamos 150 camas en los últimos 3 días, pero implica capacitar recurso humano que no hay. Cuando colapsa el sistema nadie entra al hospital, no te van a buscar a tu casa porque no hay más ambulancias”.