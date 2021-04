La conductora Juana Viale, a cargo de los ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand por El Trece, estuvo como invitada en LN+ y vivió un incómodo momento frente a un extraño planteo de Eduardo Feinmann en vivo. Mientras la entrevistaba, durante el pase con Jonatan Viale, el conductor mostró su molestia por un episodio sucedido en el pasado y dejó a la nieta de Mirtha Legran perpleja.

Tras revivir un momento de Feinmann en el programa de Viale, estando en la cocina de la "Mesaza", el periodista no dio vueltas: "Qué momento que detesté, la verdad, me acordé de vos todo el tiempo". Juanita, divertida, dijo que lo había notado pero lo felicitó por sus habilidades culinarias. Ante esto, el segundo conductor ultramacrista pidió que no le pida que lo haga hacer aquello y ella deslizó: "Vos tenés que venir".

Tras el pedido de la nieta de la "Diva", llegó la queja y el planteo de Feinmann, con algo de indignación: "¡No nos dejaron ir juntos!". Su compañero se rió y Viale preguntó: "¿Quién no los dejó?". Sin dar vueltas, el conductor tiró la pelota hacia el otro lado de la cancha: "De este canal dijeron que sí, que no había ningún problema. Me parece que era..." y Juanita agregó defendiéndose: "Del Sol... Yo no sé, trabajo para una productora". Para salir del apuro, el hijo del recientemente fallecido Mauro Viale cerró: "Es un buen momento para quedarse callado".

Si bien, en su momento, ya había expresado su pensamiento en relación al tema, Juanita dejó en claro que le gustaría tener de invitado al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y a diferentes jueces. "Al presidente lo llamé el año pasado, me contestó una vez por mensaje. Después le volví a escribir y ya no me contestó. Y después le escribí de nuevo, porque no me gustaban los silencios, y tampoco me contestó", recordó.

Sobre aquella charla con el jefe de Estado, contó: "Le escribí que me gustaría que venga al programa, que me gustaría mucho escucharlo. Fue en plena pandemia, a principios del año pasado. Me dijo que estemos en contacto, que para más adelante... Yo dejé pasar un tiempo prudencial". Y Feinmann, ante la risa de Viale, acotó: "Y te clavó el visto". La conductora, sonriente, dijo: "Me clavó el visto pero entiendo también que las papas quemaban. Ahora, ya están quemadas". Mientras que, para cerrar, mostró su deseo del regreso de su abuela a la pantalla: "Ya se dio las dos dosis, debe haber generado los anticuerpos. Se tiene que cuidar por más que tengamos las vacuna".