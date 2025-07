¿Cuál es el nivel adecuado para escuchar música y no dañar los oídos?

Cómo elegir el volumen adecuada para escuchar música.

La escucha de música por medio de auriculares es algo que se transformó en una actividad que una gran cantidad de personas desarrolla. Sin embargo, no todos respetan el nivel adecuado del volumen del sonido y esto a la larga puede traer una serie de problemas de salud que es recomendable evitar.

Hay una gran variedad de auriculares que se ajustan a lo que una persona pueda llegar a necesitar, debido a que están los modelos in-ear, on-ear y over-ear. La calidad de la escucha depende de la marca y los materiales usados para transmitir el sonido, pero en algunos casos es necesario elevar el volumen para que el exterior no interfiera en la actividad.

Son muchos los que usan auriculares como modo de protección de los sonidos que hay en la calle. "Si detestan el ruido de la ciudad, pero no les interesa ir escuchando música, le sugiero se pidan uno de estos por Amazon. Es la segunda generación que uso, y me cambia la vida, sobre todo cuando voy a eventos con mucha gente y sobre estimulación auditiva", expresó 4amNicc, como figura su usuario de X (Ex Twitter).

La decisión de tener auriculares con cancelación de sonido es ideal para contextos donde los decibeles están por encima de los registros recomendables a los cuales un oído puede estar sometido sin ningún tipo de riesgo para su salud. Aquellos que dispongan de 70dB son considerados como seguros y es posible desarrollar una exposición prolongada, debido a que es similar al de una charla normal entre dos personas.

¿A qué nivel deben estar los auriculares?

Todo sonido cerca del oído que supere el rango de los 70 decibeles es considerado como un riesgo para la salud de los oídos, debido a que puede dañar la audición con el paso del tiempo. Mientras más elevado sea el nivel, mayor será el daño. Se recomienda evitar estos contextos y en caso de no poder hacerlo es recomentdable contar con una protección adecuada.

En el caso de la música que se escucha por auriculares es necesario recordar que no supere el 60% de la barra de sonido que el celular o dispositivo exponga al momento de calibrar el volumen. De hecho, hay celulares que cuentan con una advertencia que hacer uso de un valor superior es perjudicial. Además, se aconseja realizar algunas pausas cada 50 minutos con el fin de no estresar a esta parte del cuerpo.

Por otro lado, las consecuencias de un volumen alto de manera constante es probable que con el tiempo se comience a experimentar zumbidos o pitidos en los oídos, sensación de oído tapado, pérdida temporada de audición, dificultad para entender el habla, necesidad de escuchar las cosas con volumen fuera de lo normal y cierta intolerancia a ruidos fuertes. Todos se pueden profundizar aún más si no se toma conciencia.