Por qué se separó Intoxicados: qué pasó con la banda de rock de Pity Álvarez

Intoxicados dejó una gran huella en el rock nacional.

Pity Álvarez supo durante largo tiempo liderar dos grandes proyectos que tuvieron el acompañamiento de un gran número de fanáticos y gran éxito. Esto lo logró por fundar en primer lugar a Viejas Locas, una banda con un estilo bien de rock & roll y dejar grandes éxitos, y luego de su primera separación, la llegada de Intoxicados, una banda que incursionó por distintos géneros, con el rock, el reggae, el punk y hasta el hip hop.

Grandes clásicos como "Nunca quise", "Fuego", "Está saliendo el sol" y "Quieren rock", acompañaron a la banda a lo largo de la década del 2000, con grandes presentaciones en vivo y una enorme popularidad, entre el público fiel que seguía a Pity de su período en Viejas Locas, al nuevo que se sumó a partir del reconocimiento en masa que logró el grupo a partir de algunos temas. Del 2000 al 2009 duró la agrupación, que no volvió a estar unida desde entonces, lo que abrió un montón de preguntas con respecto a qué pasó entre ellos.

Cuáles fueron los motivos de la separación de Intoxicados

Al dar cuenta sobre qué pasó en Intoxicados para que se separe, Jorge Rossi, el bajista de la banda, explicó que se generaron diferencias entre los compañeros, especialmente con Pity Álvarez. "Hubo problemas personales y musicales, por eso nuestros recitales eran tristes y algo patéticos, el clima feo se notaba porque somos muy sinceros", expresó el músico, que se refirió al último disco de la agrupación "El exilio de las especies" como un gran punto de inflexión en el divorcio del grupo.

"El último álbum lo produjimos y mezclamos con Burbujas Pérez, pero Pity (Álvarez) apareció una noche en el estudio, lo cambió todo y sentimos que no salió tan bueno como el anterior. En Intoxicados hubo descontrol y yo también descontrolé, pero cuando afecta a lo musical, ya se pone aburrido y no contribuye a la música. Éramos bravos, y como no calculábamos, se nos fue de las manos", relató Rossi al diario El Argentino poco después de la separación en 2009.

Pity Álvarez en una colaboración reciente con Daniel Melingo.

Por su parte, señaló que el Pity le dijo que "había dicho cosas que no tenía que decir" y que a él le pasó lo mismo, pero que necesitaban parar "por una cuestión de salud mental". Atrás quedaron las grandes épocas que dejaron a una gran cantidad de fanáticos que al día de hoy escuchan aún sus canciones, que se volvieron clásicos. Para Álvarez, por otra parte, vino después un regreso con Viejas Locas y una larga recuperación de su salud mental y las adicciones, tras quedar detenido por un homicidio en 2018.

¿Vuelve Intoxicados?

En cuanto a su proceso judicial, en junio de 2022 se ordenó su arresto domiciliario (con permisos para asistir a sus terapias), medida que fue removida en marzo de 2023 al mismo tiempo que se ratificó la suspensión del debate oral por el juicio en su contra. De esta manera, apunta a volver a tocar en un escenario junto a Intoxicados, anuncio que se confirmó en abril de 2025 durante el festival Quilmes Rock. "Van a tener que esperar un poco más", destacó.