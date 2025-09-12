Chau al dolor de ovarios: las mejores posturas de yoga para combatir los calambres menstruales

Cada ciclo es diferentes, pero en promedio, una vez al mes las mujeres, adolescentes e, incluso, algunas niñas, sufren del famoso "dolor de ovarios", propio de la menstruación. El "período" o "regla" es producto de que, normalmente cada un mes, los ovarios, de forma alternada, liberan un óvulo y el útero acumula un revestimiento (endometrio) para recibirlo fecundado. Si el óvulo no es fecundado, las hormonas (estrógeno y progesterona) bajan, y el cuerpo expulsa el revestimiento del útero, que es la sangre menstrual.
Este proceso natural suele generar gran dolor en quien esté menstruando. Hay momentos en que ni los analgésicos funcionan y la desesperación por encontrar alternativas crece minuto a minuto. Frente a este panorama, se pueden practicar ciertas posturas de yoga, que permiten calmar el dolor menstrual o de ovarios.
Qué posturas de yoga funcionan para calmar el dolor menstrual o de ovarios
El yoga es una práctica milenaria que se compartió de generación en generación, y que supo traspasar los límites entre Oriente y Occidente. Existen incontables posturas de yoga y sus funciones van variando. Entre ellas, se encuentran las que pueden calmar el dolor menstrual o de ovarios. A continuación te contamos cuáles son y cómo practicarlas:
Postura de la paloma
- Arrodillate y colocá una pierna doblada hacia adelante. Estirá la otra pierna hacia atrás. Poné las manos en el suelo a los lados del cuerpo, hasta conseguir posar la ingle en el suelo.
- Para que la ingle llegue al suelo, alejá el talón de la pierna doblada lo que sea necesario y levantá la rodilla. Contraé el glúteo de la pierna estirada para que no haga palanca.
- Llevá el coxis hacia el pubis y, metiendo el abdomen, juntá los omóplatos y dirigelos al coxis. Estirá los brazos sobre la cabeza con las palmas juntas.
- Cambiá de pierna y repetí la postura.
Postura del puente
- Tumbate sobre tu espalda. Doblá ambas rodillas y colocá ambos pies planos en el suelo.
- Agarrá los tobillos con las manos o, si resulta lejano, colocá los brazos a los lados con las palmas mirando hacia abajo.
- Inhalá a través de la nariz y levantá las caderas tan alto como puedas. Mantené la posición. Cuando termines, bajá lentamente.
Postura de la cobra
- Tumbate sobre el abdomen. Las piernas tienen que estar estiradas por detrás, con los pies juntos.
- Colocá la barbilla en el suelo y las palmas de las manos tocando el suelo, por debajo de los hombros.
- Inhalá levantando el torso y mantenelo.