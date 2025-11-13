Un solo ingrediente: el truco de limpieza más fácil para limpiar sandalias y ojotas este verano 2026.

Existe un truco de limpieza muy sencillo para limpiar las sandalias y ojotas en verano y dejarlas impecables. Con el uso y la transpiración, es normal que el calzado de verano quede con manchas oscuras.

Afortunadamente, existe un truco de limpieza muy simple con únicamente un ingrediente que se puede hacer en pocos minutos con tan solo algodón y agua micelar. Este secreto de limpieza fue compartido por Lucía Lipperheide, creadora de contenido de lifestyle en sus redes sociales.

"Lo tenemos siempre en casa. Lo aplicás dándole con maña siempre en la misma dirección. Como ves, van quedando como nuevas", relata la tiktoker en el video, en el que limpia unas sandalias de gamuza con estos dos materiales.

Una vez que termines de frotar y quitar las manchas, se tienen que dejar secar. "Lo único que hay que hacer es dejarla secar lejos del sol. Las he dejado como un par de horitas. Me han quedado nuevitas, nuevitas. Parece que las he comprado hoy mismo", cierra Lucía.

Agua micelar para limpiar el calzado: por qué funciona y precauciones

El agua micelar es conocida por su uso en la limpieza facial, pero también es un limpiador muy potente de materiales delicados, como el cuero sintético o la gamuza. Esto se debe a que su composición ayuda a disolver la grasa y la suciedad sin dañar las fibras ni alterar el color de los zapatos.

Además, este truco puede aplicarse no solamente a sandalias, sino también a ojotas e incluso alpargatas o zapatillas de tela. Se recomienda siempre que pruebes con muy poca cantidad en alguna zona que no sea tan visible para ver cómo reacciona tu calzado al producto.

Una vez limpias, es importante que las dejes secar naturalmente al sol, pero cuidado con dejarlas demasiadas horas bajo el sol de directo ya que se podría dañar el material. Podés finalizar el proceso aplicando un poco de spray protector para gamuza o tela.