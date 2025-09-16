El síntoma nocturno que puede indicar una grave enfermedad, según los expertos

Suele creerse que los cambios que sufrimos mientras dormimos solo tienen que ver con nuestros hábitos de sueño o los trastornos que se desprenden de él. Sin embargo, esto no siempre es así. Existe un síntoma nocturno que puede ser la consecuencia de una enfermedad de gravedad como el cáncer.

Según un informe de Heathline, transpirar de forma anormal o en exceso durante la noche podría indicar la presencia de cáncer en los huesos, en el hígado o incluso de leucemia.

Sudoración nocturna, el síntoma que puede indicar cáncer

El artículo científico, revisado por la doctora Megan Soliman, sostiene que, en caso de tener cáncer, además, de la sudoración pueden aparecer otros síntomas como fiebre, vómitos o pérdida de peso paulatina. La profesional indica que actualmente no se sabe con exactitud por qué el cáncer causa transpiración durante la noche, aunque el aumento de la temperatura corporal y los cambios hormonales podrían explicarlo en gran parte.

"Puede deberse a que el cuerpo intenta combatir la enfermedad. Los cambios en los niveles hormonales también pueden ser una causa", dice.

Asimismo, el Instituto Nacional de Cáncer (NIH), suma que las personas que tienen esta enfermedad, a su vez, pueden sufrir sofocos durante la noche.

En tanto, para el Instituto de Cáncer Dana Farber, no solo el cáncer puede provocar sofocos o sudoración excesiva, también lo hacen los tumores suprarrenales. "En el caso de la leucemia, esta sudoración también puede deberse a episodios de fiebre durante el día. Además, los tumores carcinoides y los tumores suprarrenales también pueden provocar sudoración excesiva", expresan desde el centro de salud.

Tratamientos para el sudor nocturno

Si se trata de una persona con cáncer, seguramente su médico le recomiende medicamentos o psicofármacos para frenar la sudoración.

En cambio, si la persona solo tiene indicios de transpiración excesiva, pero no un diagnóstico de cáncer, lo aconsejable es acudir de inmediato a un especialista para hacer los chequeos pertinentes.