Sin químicos: estos 6 productos naturales dejan el hogar reluciente y sin tóxicos.

No existe mayor placer que inhalar profundo y sentir la fragancia de un hogar limpio. Mantener el orden en medio de la álgida rutina diaria puede ser todo un desafío, pero sin dudas la "paz mental" que genera tener el hogar impecable no tiene precio. Y qué mejor que sea con productos naturales, sin químicos ni tóxicos.

En la alacena se pueden encontrar mucho de estos productos, aunque de todas formas está en cualquier supermercado de barrio. Es un listado muy sencillo que cambiará por completo la forma de limpiar el hogar. A continuación te contamos cuáles son estos productos naturales.

6 productos naturales para limpiar el hogar sin químicos

Limpiar el hogar no siempre significa usar productos químicos agresivos. Existen alternativas naturales que son efectivas, seguras para la salud, e, incluso, amigables con el medio ambiente. Con ingredientes que probablemente ya tengas en tu cocina, podés mantener tu casa limpia y perfumada de manera sencilla y económica.

Existen productos naturales que permiten limpiar el hogar sin químicos.

Vinagre blanco

El vinagre blanco es un desinfectante natural muy versátil. Se puede usar para limpiar vidrios, espejos y superficies de cocina, eliminar malos olores y hasta desinfectar baños. Mezclado con agua en partes iguales, resulta un limpiador seguro y eficaz para el hogar.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es excelente para desodorizar ambientes, eliminar manchas difíciles y limpiar hornos o piletas. También se puede combinar con vinagre para crear una pasta efervescente que actúa sobre la suciedad más resistente sin dañar las superficies.

Jugo de limón

El limón actúa como desinfectante natural y quitamanchas. Es ideal para limpiar tablas de cortar, superficies de cocina y pulir metales. Su acidez ayuda a eliminar bacterias y deja un aroma fresco y agradable.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es perfecto para abrillantar muebles de madera y protegerlos. Mezclado con limón, potencia su efecto limpiador y aromático, dejando los muebles relucientes y con un acabado natural.

Sal gruesa

La sal gruesa se utiliza para fregar ollas, sartenes y superficies resistentes sin dañarlas. Combinada con limón, potencia su acción desinfectante, ideal para la cocina y utensilios metálicos.

Agua oxigenada

El agua oxigenada es un desinfectante natural eficaz contra moho, bacterias y hongos. Se puede usar en baños y cocinas, y es especialmente útil para limpiar superficies donde se requiere higiene profunda de manera segura.

¿El agua oxigenada es un químico?

Si bien el agua oxigenada es un químico, dado que es un compuesto químico conocido como peróxido de hidrógeno, es una opción mas ecológica para limpiar el hogar y menos agresiva que los químicos tradicionales. Por ejemplo, en lugar de limpiar moho con lavandina, se puede usar este producto que es menos invasivo.