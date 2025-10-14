EN VIVO
Consejos de limpieza

Qué no se debe limpiar con papel de cocina: la palabra de los expertos

Se conoció qué parte de la casa jamás deben ser limpiadas con papale de cocina. Los expertos explicaron los motivos e indicaron cuáles son las mejores maneras de asear ciertos rincones del hogar.

14 de octubre, 2025 | 13.34

La limpieza es uno de los hábitos fundamentales para mantener la casa en condiciones, trascendental para la salud mental y física de las personas que vivan en ella. Ene se sentido, expertos en este tema indicaron lo que nunca se debe hacer a la hora de asear algunos rincones del hogar: qué no limpiar con papel de cocina.

El rollo de cocina es muy práctico y casi siempre está a mano, por eso mucha gente lo usa para todo tipo de tareas del hogar: secar líquidos, limpiar manchas rápidas o hasta repasar superficies. Pero no siempre es la mejor opción, en superficies delicadas puede soltar pelusas o dejar rayas ya que sus fibras no son tan suaves como parecen.

Qué objetos y partes de la casa nunca hay que limpiar con papel de cocina

  • Pantallas de TV, monitores y notebooks: el papel de cocina puede rayar la superficie y deja pelusas. Lo ideal es usar paño de microfibra suave y apenas húmedo.

  • Celulares y tablets: las pantallas tienen tratamientos oleofóbicos que el papel puede desgastar. Siempre conviene usar paños especiales o gamuzas para lentes.

  • Vidrio del microondas o del horno: el papel puede dejar marcas y no quita bien la grasa. Mejor un paño húmedo o esponja suave.

  • Placas de vidrio o vitrocerámicas de cocina: el papel puede rayarlas con restos de comida o arenilla. Se limpia con paño de microfibra y producto específico o vinagre diluido.

  • Heladeras de acero inoxidable: el papel deja vetas y puede opacar la superficie. Funciona mejor un paño húmedo y luego uno seco para lustrar.

  • Mesadas de mármol o granito: el roce del papel puede dejar rayas finas y no absorbe bien la suciedad. Se recomienda usar trapo suave o microfibra.

  • Espejos: el papel deja manchas, rayitas y pelusa. Un paño o franela apenas humedecida limpia sin dejar marcas.

  • Lentes, anteojos o vidrios delicados: el papel raya fácilmente y puede dañar los tratamientos antirreflejo o protectores.

  • Teclados y controles remotos: el papel se desgarra y deja restos entre las teclas o botones. Conviene usar hisopos o paños ligeramente húmedos.

  • Muebles laqueados o de madera pulida: el papel puede rayar barnices y no retira bien el polvo. Mejor un plumero o paño suave seco.

Limpieza de vidrios.

Tips para limpiar ventanales

  • Cuándo hacerlo: limpiarlos cuando no da el sol directo evita que el agua se evapore rápido y deje vetas.

  • Quitar primero el polvo: pasar un plumero, trapo seco o aspiradora con cepillo para sacar tierra, telarañas y pelusas antes de mojar.

  • Usar agua tibia con detergente o vinagre: una mezcla suave limpia bien la grasa y las marcas de manos sin dañar el vidrio.

  • Limpiar de arriba hacia abajo: ayuda a que el agua sucia no manche lo que ya está limpio y facilita el escurrido.

  • Usar un trapo de microfibra, goma o limpiavidrios: permite pasar el producto sin rayar y sin dejar pelusas.

  • Secar bien los bordes y marcos: muchas manchas quedan por el agua acumulada en los laterales; repasarlos con un paño seco.

