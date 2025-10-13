Dejá tu televisor como nuevo con este sencillo truco

La clave está en hacerlo con cuidado y evitar productos químicos.

Mantener la pantalla del televisor limpia y en perfecto estado no requiere productos caros ni técnicas complicadas. Según Samsung, basta con un paño suave de microfibra —como el que se usa para limpiar lentes— y un poco de agua destilada. La clave está en hacerlo con cuidado y evitar el uso de productos químicos que puedan dañar la superficie del panel.

Desde la compañía recomiendan destinar una tela exclusivamente para limpiar la pantalla y el marco del televisor, sin usarla en otros objetos. De esa manera se evita el contacto con polvo o sustancias que puedan rayar o afectar el recubrimiento del equipo.

Cómo limpiar correctamente la pantalla del televisor

El primer paso es pasar el paño seco sobre la pantalla de manera muy suave. Si hay manchas más persistentes, se puede humedecer ligeramente con agua destilada, escurrirlo bien y limpiar la superficie sin aplicar presión. Luego, se debe secar con otro paño limpio y seco para eliminar la humedad. Samsung advierte que no se deben usar toallas de papel, trapos, esponjas ni cepillos domésticos, ya que pueden dañar el panel LCD o LED.

Si la pantalla presenta suciedad más severa, la marca sugiere emplear agua destilada o una pequeña cantidad de etanol desinfectante sobre el paño, nunca directamente sobre el televisor. Tras limpiar, se debe secar con un paño de microfibra para evitar residuos de humedad o aceite. Rociar líquidos directamente sobre la pantalla puede provocar filtraciones o daños eléctricos.

Aunque parezca inofensivo, usar limpiavidrios, jabón, alcohol o amoníaco puede deteriorar de forma irreversible las pantallas modernas. Estos productos afectan la capa antirreflejo de los paneles LCD, LED y OLED, dejando marcas opacas o rayas imposibles de quitar. Incluso el alcohol isopropílico, si se aplica sin diluir, puede resultar demasiado agresivo.

Recomiendan destinar una tela exclusivamente para limpiar la pantalla.

La frecuencia ideal varía según el ambiente, pero lo recomendable es hacerlo una vez por semana o cada quince días. Si el televisor está expuesto al polvo o se usa con frecuencia, puede requerir limpiezas más seguidas. Con un paño de microfibra seco y un poco de agua destilada, es posible mantener la pantalla brillante, libre de manchas y con una calidad de imagen óptima.