Qué es la pureza del color en televisores 4K y 8K: cómo evaluarla

Los nuevos televisores de la empresa con tecnología Vision AI estarán en preventa hasta fin de mes.

La pureza del color es clave para disfrutar contenido en televisores 4K y 8K con la máxima fidelidad. Una imagen bien calibrada permite ver películas, series y videojuegos tal como fueron pensados por sus creadores, con tonos naturales y sin distorsiones.

En este terreno, Samsung combina su tecnología de paneles con inteligencia artificial para redefinir la experiencia de visualización y, al mismo tiempo, ofrecer consejos prácticos para elegir el televisor adecuado. La empresa logra esto gracias a la tecnología QLED con Real Quantum Dot, el procesador NQ4 AI Gen3 y la tecnología Samsung Vision AI.

Uno de los puntos destacados es la tecnología QLED con Real Quantum Dot, un avance reconocido con el Premio Nobel de Química que garantiza la reproducción del 100% del volumen de color. Los televisores Samsung con esta tecnología cuentan con certificación internacional de la VDE y aseguran tonalidades intensas, equilibradas y confort visual, incluso en escenas muy oscuras o extremadamente brillantes.

La compañía también apuesta fuerte por la inteligencia artificial. Gracias a su procesador NQ4 AI Gen3 y la tecnología Samsung Vision AI, cada escena es analizada en tiempo real para ajustar brillo, contraste y color. Esto permite que el espectador disfrute imágenes más precisas y naturales, independientemente del tipo de contenido que esté mirando.

Otro aspecto a resaltar es el compromiso con el medio ambiente. Los televisores QLED y NEO QLED de Samsung utilizan paneles libres de cadmio, lo que asegura colores vibrantes y duraderos sin poner en riesgo la sustentabilidad. De esta forma, la marca no solo lidera el mercado argentino de televisores, sino que también marca tendencia global en innovación eco-friendly.

Además, quienes estén pensando en renovar su TV tienen un beneficio adicional: la preventa estará vigente hasta el 1° de octubre. Registrándose en la página oficial de Samsung Argentina, los usuarios podrán acceder a un 10% de descuento en la compra de su nuevo televisor 4K u 8K. Como extra, participarán del sorteo de una barra de sonido Samsung Slim 801b, pensada para complementar la experiencia de entretenimiento.

Consejos clave para elegir tu próximo TV 4K u 8K

Para aprovechar al máximo la experiencia, considerá estos puntos antes de comprar: