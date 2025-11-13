Pisos relucientes sin esfuerzo: el producto que hay que tirar en el piso antes de trapear.

Limpiar el piso puede ser todo un desafío: muchas veces la mugre queda pegada o incluso quedan marcas de pisadas. Por este motivo, en el último tiempo se popularizó un truco: tirar un producto varios minutos antes de trapear para lograr que toda la mugre se afloje.

Se trata del vinagre blanco, que gracias a su propiedad ácida logra disolver residuos difíciles, eliminar grasa y neutralizar olores en superficies del hogar. Este producto, utilizado correctamente, puede convertirse en un verdadero aliado para mantener los pisos limpios, brillantes y sin gastar de más.

Los especialistas sugieren seguir este método para obtener mejores resultados: primero, barrer o aspirar la superficie para retirar polvo y granos. Después, mezclar media taza de vinagre blanco con cuatro litros de agua tibia. Usar un trapo o mopa ligeramente escurrida para trapear, asegurándose de que no quede encharcada la superficie.

Para zonas con manchas persistentes, se puede aplicar un poco de vinagre puro directamente sobre la mancha antes de pasar la mezcla principal. Finalmente, es importante ventilar la habitación: el olor característico del vinagre se disipa rápidamente y no daña el ambiente.

¿En qué superficies conviene y en cuáles no?

El truco es ideal para pisos de cerámica, porcelanato o mosaico, donde el vinagre actúa sin comprometer el acabado. Sin embargo, en materiales como mármol, granito, piedra natural o parquet sin sellar, se recomienda evitar su uso, ya que el ácido puede generar manchas o deterioro del brillo.

Un punto clave: nunca mezclar vinagre con lavandina o productos que contengan cloro, porque esa combinación puede liberar gases tóxicos dañinos para la salud.