Despedite de los gorgojos para siempre: la planta aromática que garantiza alejarlos de la alacena.

Los gorgojos son una de las preocupaciones más habituales de las cocinas, ya que, por un simple descuido o por un cambio en la temperatura, estos insectos aparecen en nuestro alimentos obligándonos a deshacernos de paquetes con comida. Y aunque si bien hay muchos productos químicos que prometen deshacerse de estos insectos, existe una solución más barata y efectiva: una famosa planta aromática.

Se trata de el laurel, uno de los arbustos más populares del mundo. Esta planta, maciza y con hojas aromatizadas, es ideal para adobar comidas como guisos, salsas o incluso algunas carnes. Pero además de su función gastronómica, tiene la función de insecticida natural: su olor, que para los humanos a veces es tan atractivo, es insoportable para algunas especies de insectos como los gorgojos y las cucarachas, los más molestos en la cocina.

Si se tiene que explicar químicamente, el aroma que desprende el laurel se debe a los componentes eucaliptol y el metileugenol presentes en sus hojas. Esto hace que, para el olfato sensible de estas especies de insectos, se percibido como amargo y decidan alejarse de los lugares en donde están presentes estas hojas.

Colocar estas hojas es fácil y muy efectivo. Se recomienda vaciar toda la alacena y limpiarla bien, asimismo, revisar todos los productos que ya estén infectados con gorgojos y tirarlos, ya que esta planta sirve como repelente no como veneno. Luego, se pueden tomar hojas frescas de laurel y dispersarlas por la alacena, o bien poner varias en frascos y dejarlos destapados en puntos estratégicos de la alacena.

Qué pasa si como algún alimento con gorgojos

Ahora bien, ¿qué pasa si por error consumo comida con estos insectos? Ingerir comida que contiene gorgojos, ya sea en forma de larvas, huevos o insectos adultos, no suele representar un peligro grave para la salud humana. Estos pequeños escarabajos, comunes en granos, harinas, arroz, legumbres y pastas almacenadas, no son venenosos ni portadores habituales de enfermedades transmisibles. En la mayoría de los casos, si se consumen por accidente, el cuerpo los digiere sin mayores consecuencias. Sin embargo, su presencia es una señal clara de que ese alimento ha estado mal conservado o lleva mucho tiempo almacenado, por lo que es posible que haya perdido calidad nutricional o que tenga hongos y bacterias asociadas al deterioro del producto.

Además, algunas personas con estómago sensible podrían experimentar molestias digestivas leves, como hinchazón o náuseas, por el simple rechazo del cuerpo a una sustancia que no debería formar parte de la dieta habitual. También hay que tener en cuenta el aspecto psicológico: saber que uno ha comido un alimento con insectos puede generar rechazo, angustia o asco, incluso si no hay un daño físico real.

Por eso, ante la duda, lo más aconsejable es desechar los productos infestados, revisar bien la alacena y almacenar los alimentos secos en frascos herméticos. Una limpieza profunda del lugar donde se encontraron los gorgojos es clave para evitar que se sigan reproduciendo y contaminen otros productos. Aunque no representan una urgencia médica, sí son un claro llamado de atención sobre las condiciones de conservación de los alimentos en casa.