Muchos creen que es un yuyo, pero esta planta tiene grandes beneficios para la salud.

Las plantas son fundamentales en la biodiversidad, pero más allá de tener propiedades para el medioambiente, también suelen utilizarse de forma estética. Por este motivo, hay muchas que, tildadas de "yuyos" o "maleza" son descartadas con rapidez sin profundizar en las múltiples propiedades que pueden tener para la salud. Hay una en particular que es muy común de ver, tiene grandes beneficios, pero no se cuida como tal.

Se trata de la Salpichroa origanifolia, conocida popularmente como "huevito de gallo" o "uvita de campo". Es una planta herbácea perenne que crece de forma silvestre en diversas regiones de América del Sur. A menudo es confundida con una simple maleza debido a su capacidad para extenderse rápidamente y adaptarse a distintos tipos de suelo. Sin embargo, esta planta esconde notables beneficios tanto para la salud como para el ecosistema.​

Una de las características más distintivas de la "huevito de gallo" son sus frutos: pequeñas bayas ovoides de color amarillo pálido que maduran hacia finales del verano. Estas bayas han sido tradicionalmente utilizadas en la medicina popular por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Investigaciones realizadas por científicos pampeanos han confirmado estas facultades, sugiriendo que los extractos de la planta podrían ser útiles en el tratamiento de diversas afecciones relacionadas con la inflamación y el dolor. ​

Además de sus beneficios medicinales, la "uvita de campo" desempeña un papel importante en la jardinería y la ecología. Su capacidad para cubrir rápidamente superficies la convierte en una opción ideal para la protección de suelos y la prevención de la erosión. Asimismo, sus flores proporcionan néctar para diversos polinizadores, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas donde se encuentra.

Fácil de cuidar, preciosa y con un aroma delicioso: la flor ideal para plantar en otoño

Tener una planta en otoño e invierno es posible, incluso si no tenés tiempo para dedicarle a la jardinería o si vivís en un departamento chico. Ninguna de estas cosas es un impedimento para tener esta planta en tu hogar, que además de ser muy bella, tiene un aroma exquisito. Aunque las temperaturas bajen y los días se acorten, hay muchas plantas que no solo resisten estas estaciones, sino que además embellecen cualquier espacio sin exigir grandes esfuerzos. Si no tenés tiempo y energía para dedicarle horas al jardín, no te preocupes: existen opciones resistentes, decorativas y de bajo mantenimiento.

La clave está en elegir plantas que se adapten bien al clima y que no requieran cuidados intensivos. No es necesario que seas un experto en el tema, ni mucho menos que sigas una rutina de riego rigurosa. Algunas especies siguen creciendo y floreciendo incluso en los meses más fríos, aportando vida y color sin demasiado trabajo. Son ideales para balcones, patios, o incluso interiores con buena luz natural.

Una de estas joyas es el jazmín chino. Esta planta trepadora es resistente, perfumada y muy fácil de cuidar. Florece a fines del invierno y durante la primavera, llenando el aire con un aroma suave y agradable. Su gran ventaja es que requiere poco riego, se adapta bien a diferentes tipos de suelo y puede crecer tanto en macetas como en tierra firme. Además de ser decorativo, es ideal para cubrir pérgolas, muros o rejas, creando un efecto natural y acogedor en cualquier rincón del hogar. El jazmín chino es una de las mejores elecciones para tener verde en casa todo el año, tanto por su belleza como por su fácil mantenimiento.