La limpieza del balcón es igual de importante que la del interior.

El balcón es uno de los lugares de los departamentos que más cuesta mantener limpios, ya que el hollín y tierra que vuela en las calles hace estragos. A pesar de esto, existen ciertos trucos que, si se los sigue de manera correcta, tienen excelentes resultados en relación a mantener esa parte de la casa siempre limpia.

No se trata de estar fregando ni baldeando tres veces por día, sino de simples hábitos que se incorporan de manera fácil a la rutina diaria de las personas y son súper efectivos en términos prácticos. Expertos en limpieza indicaron qué técnicas son las mejores tanto para mantener a esa área de la casa limpia como ordenada y bien decorada.

Trucos fáciles para mantener el balcón limpio y ordenado

Barrer seguido: aunque no se vea sucio, barrer cada pocos días evita la acumulación de polvo, hojas y tierra que después se pega o se mete en la casa.

Limpiar los rincones y barandas: pasar un trapo húmedo o una esponja por esquinas, bordes y barandas donde se junta mugre que no se nota a simple vista.

Usar felpudo o trapo en la entrada: colocar uno evita que se meta tierra o restos del balcón al interior cada vez que se entra.

Tapar objetos que acumulen polvo: si hay sillas, macetas u otras cosas que no se usan siempre, se pueden cubrir con una tela o plástico para que no se ensucien tanto.

Regar las plantas sin ensuciar: usar bandejas debajo de las macetas y regaderas de pico fino para que no se forme barro o charcos.

Tener pocos objetos: dejar solo lo necesario (una mesa, dos sillas, plantas) facilita limpiar rápido y no genera sensación de desorden.

Despegar telarañas y hojas secas: con un plumero largo o escoba de mango, repasar techos, esquinas y partes altas donde se llena de bichos o restos.

Limpiar el piso con trapo o mopa: pasar un trapo húmedo con detergente suave de vez en cuando ayuda a sacar polvo incrustado y marcas de zapatos.

Revisar los desagües: asegurarse de que no haya hojas o tierra tapando las rejillas para evitar acumulación de agua en días de lluvia.

Guardar o apilar lo que no se usa: plegar sillas, mover macetas al rincón o tener un cajón o baúl para cosas chicas mantiene todo prolijo.

Limpieza de colchón.

Ideas para decorar el balcón