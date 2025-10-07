Las valijas son de esos artefactos de la casa que permanecen guardados durante meses, ya que se desempolvan solo cuando hay que salir de viaje por varios días. A pesar de que se guarden limpias, muchas veces queda suciedad en recovecos o rincones escondidos de estos productos.
Para que eso no suceda, es indispensable seguir una serie de pasos antes de guardar las valijas y al mismo tiempo tener los cuidados necesarios a la hora de guardarlas, para que les entre la menor cantidad de mugre posible. Las valijas suelen llegar de viaje muy sucias, con arena, tierra y hasta barro, dependiendo del lugar que se visitó, por eso es importante desodorizarlas y desinfectarlas antes de ponerlas de nuevo en su lugar.
Todos los trucos que tenés que saber para limpiar las valijas
-
Vaciar y aspirar bien: sacar todo el contenido, abrir todos los cierres y bolsillos, y pasar la aspiradora con boquilla fina para eliminar polvo y pelusas de los recovecos.
-
Limpiar el interior con paño húmedo: usar un trapo con una mezcla de agua tibia y un chorrito de vinagre o jabón neutro. Pasarlo por todo el interior, incluidas costuras y cierres, y dejar secar completamente al aire.
-
Lavar el exterior según el material: si es rígida, pasar un paño con detergente suave y enjuagar con otro húmedo. Si es de tela, frotar con esponja suave y bicarbonato disuelto en agua para sacar manchas o grasa.
Valijas.
-
Revisar ruedas y manijas: limpiar las ruedas con cepillo y un poco de agua jabonosa para eliminar tierra o pelusa; secarlas bien antes de guardar. Las manijas también se pueden pasar con paño húmedo.
-
Desinfectar cierres y esquinas: usar un cepillo de dientes viejo con vinagre o alcohol diluido para limpiar entre los dientes del cierre, donde suele acumularse mugre.
-
Secar completamente: antes de guardarlas, asegurarse de que estén 100% secas por dentro y por fuera para evitar humedad, moho o mal olor.
-
Guardar herméticamente: envolver cada valija en una funda o bolsa grande de plástico (puede ser una de residuos resistente) y cerrarla bien para que no entre polvo. Si son varias, guardar una dentro de otra con bolsitas de sílica gel o un poco de bicarbonato dentro, para mantenerlas secas.