Existen tips infalibles para limpiar las valijas a fondo.

Las valijas son de esos artefactos de la casa que permanecen guardados durante meses, ya que se desempolvan solo cuando hay que salir de viaje por varios días. A pesar de que se guarden limpias, muchas veces queda suciedad en recovecos o rincones escondidos de estos productos.

Para que eso no suceda, es indispensable seguir una serie de pasos antes de guardar las valijas y al mismo tiempo tener los cuidados necesarios a la hora de guardarlas, para que les entre la menor cantidad de mugre posible. Las valijas suelen llegar de viaje muy sucias, con arena, tierra y hasta barro, dependiendo del lugar que se visitó, por eso es importante desodorizarlas y desinfectarlas antes de ponerlas de nuevo en su lugar.

Todos los trucos que tenés que saber para limpiar las valijas

Vaciar y aspirar bien: sacar todo el contenido, abrir todos los cierres y bolsillos, y pasar la aspiradora con boquilla fina para eliminar polvo y pelusas de los recovecos. Limpiar el interior con paño húmedo: usar un trapo con una mezcla de agua tibia y un chorrito de vinagre o jabón neutro. Pasarlo por todo el interior, incluidas costuras y cierres, y dejar secar completamente al aire. Lavar el exterior según el material: si es rígida, pasar un paño con detergente suave y enjuagar con otro húmedo. Si es de tela, frotar con esponja suave y bicarbonato disuelto en agua para sacar manchas o grasa.

Valijas.