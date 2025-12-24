Cómo limpiar la cocina rápido: el truco más fácil y con solo 4 ingredientes caseros.

Limpiar la cocina en poco tiempo y sin esfuerzos puede parecer imposible, pero no lo es con los productos adecuados. Este truco de limpieza te ayuda a dejar la cocina como nueva en minutos, solamente utilizando cuatro ingredientes caseros que seguramente tenés en casa.

No hace falta que compres productos de limpieza caros. Simplemente con un atomizador vacío, agua, vinagre de alcohol y detergente vas a poder dejar tu cocina reluciente. El truco fue compartido por Gastón Williams, experto en limpieza, quien comparte sus trucos más sencillos y eficientes.

Cómo limpiar la cocina rápido y dejarla impecable

Materiales

Vinagre de alcohol

Agua

Una cucharita de detergente

Un atomizador vacío

Extra opcional: bicarbonato de sodio

El paso a paso