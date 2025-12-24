Limpiar la cocina en poco tiempo y sin esfuerzos puede parecer imposible, pero no lo es con los productos adecuados. Este truco de limpieza te ayuda a dejar la cocina como nueva en minutos, solamente utilizando cuatro ingredientes caseros que seguramente tenés en casa.
No hace falta que compres productos de limpieza caros. Simplemente con un atomizador vacío, agua, vinagre de alcohol y detergente vas a poder dejar tu cocina reluciente. El truco fue compartido por Gastón Williams, experto en limpieza, quien comparte sus trucos más sencillos y eficientes.
Cómo limpiar la cocina rápido y dejarla impecable
Materiales
-
Vinagre de alcohol
-
Agua
-
Una cucharita de detergente
-
Un atomizador vacío
-
Extra opcional: bicarbonato de sodio
El paso a paso
-
Armá el rociador con 70% de vinagre de alcohol, agua y una cucharita de detergente.
-
Aplicá la fórmula y frotá con un trapo. Secá muy bien para que no queden marcas, especialmente si es acero inoxidable.
-
Para limpiar los quemadores, usá bicarbonato de sodio (opcional, si tenés) y detergente para platos. Mezclalos con un poco de agua hasta obtener una pasta.
-
Frotá esa pasta sobre los quemadores ayudándote con un cepillito. Enjuagá con agua caliente.
-
Si están muy sucios dejalos en remojo unos minutos con agua caliente. También podés agregar media taza de vinagre.
-
Para limpiar el extractor o campana y los azulejos, también podés usar la mezcla que armaste en el rociador y luego secar con trapo seco.
-
¡Listo!