Chau al óxido: el increíble truco casero para limpiar manchas con solo dos ingredientes

El increíble truco casero para limpiar manchas con solo dos ingredientes

El óxido en el metal puede ser un gran dolor de cabeza, pero no es necesario gastar en productos caros para sacarlo de las ollas, pavas o sartenes. Existe un truco casero de limpieza muy efectivo para combatirlo y que solo requiere de dos ingredientes que seguro tenés en casa: cáscara de papa y bicarbonato.

Con cáscara de papa y bicarbonato: cómo preparar el truco casero para eliminar las manchas de óxido

Los artículos de hierro y acero suelen mancharse de óxido cuando se exponen a mucha cantidad de humedad, con el oxígeno generan una reacción química que lleva a un daño que parecer irremediable. Esto empeora con la luz directa de sol, como suele verse en las rejas. Sin embargo, existe un truco de limpieza super fácil para eliminar esas manchas por completo.

La cáscara de papa y el bicarbonato se pueden usar para limpiar elementos de la cocina, como ollas, sartenes o pavas oxidadas

Ideal para limpiar elementos de la cocina, como ollas, sartenes o pavas de hierro, o elementos del jardín que suelen oxidarse con el uso diario, se trata de un consejo económico, fácil de aplicar y que no requiere de demasiado esfuerzo. Ingredientes

1 papa

Bicarbonato de sodio (cantidad necesaria)

Paso a paso para limpiar el óxido

Espolvorear el bicarbonato directamente sobre el objeto oxidado Pelar la papa y colocarla por encima del objeto Dejar reposar la cáscara de papa durante toda la noche Al día siguiente, apartar la cáscara y cepillar el objeto debajo del agua de manera consistente

En caso de que se trate de un objeto donde no se pueda dejar reposando la cáscara, existe otro procedimiento similar:

Espolvoreale el bicarbonato de sodio sobre la superficie que quieras limpiar

Cortar la papa por la mitad

Frotar la papa contra el objeto afectado por el óxido, como si fuera una esponja

Dejá actuar los restos de papa que queden pegados durante toda la noche

El día siguiente hay que cepillar y enjuagar el objeto con agua

También se puede cortar la papa por la mitad y frotar directamente en el objeto

El proceso puede repetirse varias veces si el óxido está muy adherido. La gran recomendación es secar bien el objeto después para evitar que vuelva a oxidarse.

Cómo limpiar las sartenes de hierro y evitar que se oxiden

Para evitar que las sartenes se oxiden se debe lavar solo agua caliente y un poco de detergente. Es clave secarlas rápidamente con un trapo o papel absorbente, nunca se deben dejar en remojo, ni ponerla en el lavavajillas. Si la comida ha quedado pegada se puede calentar la sartén con una cucharada de aceite, echarle un puñado de sal gruesa y frotarla con papel de cocina.