¿Por qué se necesitan dos golpes a los frascos de mermelada antes de abrirlos?

Cómo abrir un frasco de vidrio.

Uno de los problemas que surge en la cocina es cuando se presenta la necesidad de hacer uso de un alimento que se encuentra dentro de un frasco de vidrio. Lo que muchos creen que es necesario desplegar la fuerza para que la tapa gire y descubra lo que hay en el interior, pero otros recomiendan una serie de golpes para que el proceso sea más fácil de lo que se espera.

Muchos de los frascos se encuentran sellados al vacío con el objetivo de eliminar la presencia de oxígeno en el interior para que el contenido no se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Esto puede provocar que abrirlos sea un verdadero desafío, que en algunos casos será necesario tener los músculos de los brazos bien desarrollados. Aunque puede pasar que este consejo no tenga efecto alguno y no es culpa de que uno disponga de la fuerza necesaria.

"Papá sigue siendo tu héroe", expresó InformaCosmos, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video muestra como una participante de un concurso de cocina recurre de manera apresurada a su padre que estaba en la tribuna para poder destapar un frasco que contenía salsa de tomate. Si bien el hombre hace uso de sus músculos para destaparlo, hay consejos que pueden evitar este desempeño y recurrir a algo más práctico.

¿Por qué golpear la tala de un frasco?

Romper un sello : algunos productos cuenta con un sello hermético que se encuentra presente para asegurar la calidad del producto y que se puede quebrar con seguridad con unos golpes que generen vibraciones internas que permitan la apertura del frasco.

: algunos productos cuenta con un sello hermético que se encuentra presente para asegurar la calidad del producto y que se puede quebrar con seguridad con unos golpes que generen vibraciones internas que permitan la apertura del frasco. Igualar la presión : hay casos en los que la presión interna y externa son distintas, por ende se aconseja dar dos goles para que haya una igualdad.

: hay casos en los que la presión interna y externa son distintas, por ende se aconseja dar dos goles para que haya una igualdad. Deformación de la tapa: el golpe puede provocar que el sello se deforme y este adquiera una forma que lo despegue del vidrio.

¿Por qué se aconseja esterilizar los frascos?

Aquellos frascos de vidrio que ya fueron vaciados pueden conservarse y servir para guardar cualquier preparación casera. Aunque antes de colocar la comida en el interior es necesario considerar que se les debe aplicar un proceso de esterilización que no demanda grandes trabajos. Solo basta con seguir cinco pasos. De esta manera quedarán limpios de toda impureza y podrán almacenar comida por un largo tiempo.