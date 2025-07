¿Por qué no se aconseja usar manteca para freír alimentos?

Por qué no usar manteca para freir.

Hay varias recetas de cocina que se difunden en blogs como en redes sociales que recomiendan el uso de manteca para freír determinados alimentos. Sin embargo, el uso de este producto es no recomendado, sino que su utilización debe quedar reservada para determinadas elaboraciones como untar en el pan para llevar a cabo tostadas. Mientras que para el resto es mejor el aceite.

Son varios los elementos que pueden usarse para que distintos alimentos puedan ser freídos, y así obtener diferentes formatos de cocción. Uno de ellos es la manteca que se puede conseguir en cualquier supermercado y con diversidad de variedades como son sin sal, salada, crema dulce, cultivada, Ghee, orgánica, vegetal, alimentada con paso, europea, margarina, batida, de cabra, de cerdo, compuesta y varias más. Cada una con un sabor especial e ideal para diferentes tipos de consumo.

Por qué no usar manteca para freir.

"Este hack para cortar y separar la manteca de manera rápida y eficiente", expresaron desde Tendencias en Argentina. El video muestra como una persona corta en pequeños pedazos a una barra. Luego, cada uno de los trozos son separados entre papeles y guardados para un futuro uso. La forma de los tajos permite pensar que va a ser destinada para freír determinados alimentos como verduras o cortes de carne.

No obstante, hay profesionales que llevaron a cabo y no encontraron resultados positivos. “Por alguna razón que no comprendo, circula en internet el mito de que la manteca es una grasa saludable, pero no hay evidencia que respalde esta idea”, Walter Willert, profesor de epidemiología y nutrición en Harvard. Esto es producto de que dispone de un alto contenido de grasas saturadas.

Por otro lado, los expertos en la cocina recomiendan que el uso de la manteca debe ser más moderado, debido a que suele tener un sabor característico que podría alterar el de las demás comidas. Es por ello que los aceites vegetales son una mejor opción, ya sea para condimentar o freír. Cualquier otra alternativa queda en decisión de las persona que cocine.

Qué es sofreír, saltear y freír

Son tres términos que se mencionan bastante en las distintas recetas de cocina que parecieran ser muy similares entre sí, pero se tratan de distintos tipos de cocción en lo que respecta a los alimentos. La diferencia en cada uno consiste en los minutos y la intensidad de fuego de las hornallas.