Por qué se hace gesto con la mano para parar colectivo

Al momento de salir a la calle es bastante común ver a las personas solicitar subir a un colectivo con un simple gesto que demanda extender la mano y hacer un pequeño ademán. Sin embargo, no siempre es el gesto recomendado, y la explicación radica en una serie de normas que los colectiveros deben respetar para evitar la presencia de infracciones.

Hay determinados lugares, como es el caso del Metrobus, que no es necesario que una persona realice alguna señal para que la unidad se detenga. Esto es producto de que cada línea dispone de un sector bien diferenciado para poder operar con cierta comodidad y así permitirles a otras que puedan desarrollar su circulación con total normalidad. No obstante, el gesto sigue estando presente porque que se trata de uno que se genera de manera automática.

"Un extranjero quedó sorprendido por cómo los argentinos detienen los colectivos", expresaron desde Tendencias X. En el video, se puede apreciar que un turista filmó varias secuencias que se producen de manera diaria en la Ciudad de Buenos Aires como en cualquier otra parte del país. En algunos casos, son dos pasajeros levantando la mano para asegurar que la unidad se detenga ante el pedido realizado.

Lo cierto es que el gesto no le molesta a los conductores, y es obligatorio realizarlo en determinadas condiciones. Hay esquinas en las que varias líneas establecieron una parada en el recorrido que realizan. Por ende, la señal de detención debe ponerse en marcha porque el colectivero no puede adivinar si alguien quiere o no subirse. Lo mismo aplica para una empresa que posee varios ramales.

Por otro lado, la detención del colectivo no se encuentra permitida cuando una persona lo solicita en cualquier punto de la calle. El hecho de que un colectivero se frene en un lugar que no le corresponde puede quedar sujeto a multas o generar ciertos inconvenientes en el tránsito. Hay casos que son considerados como excepciones y que se vinculan a un pasajero que dispone de movilidad de reducida y necesita de determinada superficie para bajarse.

¿Cómo recuperar el saldo de la SUBE?

No es para nada descabellado que la tarjeta SUBE se pierda o que se dañe después de tanto tiempo de uso, y que se presente un problema inesperado como recuperar el saldo que se le había cargado. Aunque esto cuenta con una guía de pasos simples para recuperarlo en un lapso de horas.

Dar de baja la SUBE por medio de la web o la aplicación. Esperar 72 horas hábiles, se recibirá un email que confirmará la acción, el saldo disponible y cómo recuperarlo. Seguir paso a paso el instructivo entregado.

Una vez que se completan cada una de las indicaciones señaladas por el sistema, se debe tomar la nueva tarjeta y acercarla a una terminal de carga que se encuentran disponibles en las estaciones de trenes o kioscos. También está la alternativa de usar el celular en caso de que se disponga de la conectividad NFC.