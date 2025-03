Los estás conservando mal: la mejor forma de guardar huevos duros para que duren en la heladera.

Los huevos duros son una opción nutritiva y versátil para incorporar en ensaladas, desayunos o como snack. Tanto así, que muchas personas eligen cocinar varios de una vez y ya tenerlos preparados en la heladera para consumo inmediato. Sin embargo, para garantizar su seguridad alimentaria y mantener su calidad, es fundamental almacenarlos de manera adecuada y conocer cómo identificar si aún están frescos.

Una vez cocidos, los huevos deben enfriarse antes de guardarse. Si se conservan con su cáscara intacta, es recomendable colocarlos en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Esto ayuda a retener la humedad y evita que absorban olores de otros alimentos. En estas condiciones, pueden mantenerse frescos hasta por una semana.

En cambio, si se prefieren pelados, es ideal guardarlos en un recipiente cerrado con un papel absorbente ligeramente húmedo, pero en este caso es mejor consumirlos en un plazo máximo de dos días, ya que al quitarles la cáscara se les saca esa "capa protectora" natural. Es importante evitar la congelación de los huevos duros, ya que las claras pueden volverse gomosas y perder su textura original. Además, no se deben dejar a temperatura ambiente por más de dos horas, ya que esto favorece el crecimiento de bacterias que podrían representar un riesgo para la salud.

Por otro lado, para determinar si un huevo duro sigue en buen estado, se pueden utilizar algunos métodos simples. El más evidente es el olor: si al pelarlo desprende un aroma fuerte y desagradable similar al azufre, es mejor desecharlo. Otra señal de deterioro es una textura inusual en la yema o la presencia de una cámara de aire más grande de lo habitual dentro del huevo. Si los huevos aún están crudos y se quiere comprobar su frescura antes de cocerlos, se puede realizar la prueba de flotación. Para ello, basta con colocarlos en un recipiente con agua: si se hunden y permanecen en el fondo, están frescos; si flotan, significa que han acumulado gases en su interior y ya no son aptos para el consumo.

Los estás conservando mal: la mejor forma de guardar huevos duros para que duren en la heladera.

Lo estás haciendo mal: cómo hay que comer el huevo para aprovechar su proteína al máximo

Incluir huevos en la dieta de todos los días para obtener proteínas es fundamental. Sin embargo, muchas personas no saben cuál es la manera correcta de comer huevos para aprovechar al máximo su fuente proteica. Según expertos en nutrición, no es lo mismo el tipo de cocción que se haga para consumirlos, ya que esto influye significativamente en la manera en la que el cuerpo procesa y absorbe las proteínas.

Las proteínas son indispensables para hacer crecer la masa muscular. Además, son nutrientes que no pueden faltar para tener huesos, órganos, cabello, uñas y piel saludables. Las proteínas también se encargan de la función metabólica y reguladora del organismo y de fortalecer el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo aconsejable es ingerir 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día.

Una típica comida fitness que hacen muchas personas que realizan actividad física a diario es los huevos revueltos. Sin embargo, esta no es la mejor manera de cocción para aprovechar al máximo su nivel nutricional. Para esto, lo mejor es cocinarlos en forma de huevo duro o huevo poché. De esta manera, no se le agregan grasas. Además, se aconseja añadir aceites saludables, como aceite de oliva, para aportar grasas saludables. Sin embargo, si optás por huevos revueltos, se aconseja que no utilices grasas.

Formas más saludables de consumir huevos