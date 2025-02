Con vinagre: el truco secreto de los chefs para que las papas fritas te queden crujientes.

Para conseguir unas papas fritas crujientes por fuera y suaves por dentro, los chefs profesionales no utilizan solamente el típico aceite de cocina, sino que en vez de eso, recurren al vinagre. Las papas fritas pueden parecer algo fácil de cocinar, pero lo cierto es que hay métodos secretos que solamente los profesionales de la cocina conocen para que queden perfectas.

El vinagre es utilizado mayormente en ensaladas, o bien para remedios caseros. Sin embargo, este truco con vinagre ayuda a que las papas fritas te queden en una consistencia perfecta. Resulta que el almidón presente en las papas forma una capa que impide que el aceite penetre correctamente durante la cocción, haciendo que absorban demasiada grasa.

Para evitar esto, los chefs utilizan vinagre, que actúa como un ácido que ayuda a equilibrar los componentes naturales de las papas fritas, como el almidón, la pectina y los azúcares. Al remojar las papas en una mezcla de agua con vinagre, se logra controlar esto, logrando unas papas fritas muy crujientes por fuera y esponjosas por dentro.

Cómo usar el truco con vinagre para unas papas fritas perfectas

Lavar y cortas las papas en forma de bastones. Colocar las papas en un recipiente con agua fría y un chorro de vinagre. Dejar remojar por media hora. Escurrirlas con papel de cocina y luego llevar a una cacerola con aceite caliente. Dalas vuelta hasta que se doren de ambos lados. ¡Listo!

¿Se puede comer una papa si tiene brotes?

Las papas son uno de los alimentos más consumidos debido a su gran versatilidad a la hora de cocinar todo tipo de platos, ya sea como guarnición o como alimento principal. De ese modo, una gran duda que tienen mucho cocineros amateurs es qué hacer cuando este tubérculo presenta brotes.

Además de la versatilidad que ofrece y su sabor suave y rico, la papa aporta al organismo muchos nutrientes esenciales para su funcionamiento, sobre todo hidratos de carbono, por su alto contenido de almidón, glucosa, fructosa y sacarosa. Si bien no se trata de un alimentosa que se eche a perder rápido, sí hay muchos cuestionamientos respecto de qué hacer si las papas presenta brotes.

Muchas veces las papas quedan olvidadas en el fondo del cajón de la heladera o en su lugar de guardado y cuando uno las encuentra presentan una estética diferente a la que tenían recién compradas. Lo que hay que tener en cuenta cuando las papas tienen brotes es su tamaño: si el brote es chico, se quita de la papa y se la cocina normalmente. Ahora, si la papa está llena de brotes e incluso su textura es blanda, es hora de tirarla e ir al mercado a comprar unas nuevas.

Para que las papas no desarrollen brotes existen una serie de tips preventivos: comprar papas que luzcan frescas, mantenerlas a una temperatura inferior a los 8° en un lugar fresco y aireado, no dejar en la heladera, almacenarlas en molsas con mayas o texturas que permitan el paso del aire, evitar bolsas de nylon, no dejarlas junto a otro vegetales como cebollas, ya que éstas largan un compuesto que hace que las papas tengan menos vida útil.

La aparición de brotes en las papas se trata de una búsqueda del alimento por seguir viviendo, creando una nueva vida, antes de pudrirse. Es una respuesta de las papas al ambiente en el que se las depositó, por eso es tan importantes tomar los recaudos antes mencionados para que su duración sea mucho más larga: una papa bien conservada puede durar hasta un mes sin problemas.