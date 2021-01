Claudia Villafañe ha vivido un duro momento mientras se encontraba en plena competencia de MasterChef Celebrity. El 25 de noviembre de 2020 recibió la noticia de que Diego Maradona falleció por un paro cardiorrespiratorio. Por dicho motivo, se ausentó algunos días del programa de cocina. Sin embargo, regresó y hoy está entre las mejores participantes. Luego de la muerte de Pelusa, la empresaria abrió su corazón y realizó una dura confesión que dio que hablar entre el público.

En diálogo con Flor Vigna, por la sección de Telefe denominada MasterChef a la carta, a Claudia le consultaron el motivo por el cual decidió continuar participando del reality de TV: "Los primeros dos días me costó... Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, nada. Y que si quería dejarlo, tampoco había problema. Pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo".

Incluso, Claudia Villafañe resaltó que pensó en dejar MasterChef para acompañar durante varios días a sus hijas: Dalma y Gianinna Maradona, quienes también quedaron golpeadas por la muerte de Diego. "No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiero y disfrutar del programa. A las chicas le dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía", indicó. Aun así, ambas le insistieron para que continuara en el programa: "Las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora".

La dura confesión de Claudia Villafañe sobre la muerte de Maradona:

En la entrevista con Flor Vigna, Claudia Villafañe reconoció que, a partir de su participación en MasterChef Celebrity, la gente comenzó a demostrarle mucho cariño, detalle que le provocó una enorme alegría. Sin embargo, y a partir del fallecimiento de su ex esposo Diego Maradona, los días que vive no son tan alegres: "Hoy, no sé... Quizás un mes atrás le hubiera puesto: ‘Felicidad’. Hoy no es tanta felicidad... Por lo que pasó. Creo que sería: 'La unión hace la fuerza'".

El emotivo comentario que Claudia Villafañe le hizo a Leticia Siciliani en MasterChef:

Luego de los mensajes de despedida por parte de los participantes y jurados de MasterChef hacia Leticia Siciliani, Claudia Villafañe brindó un testimonio que sorprendió a todo el estudio de Telefe: "A Leti Siciliani la considero acá como una hija. La trato de esa manera".