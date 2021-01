MasterChef Celebrity volvió a tener un capítulo que hizo emocionar a cientos de televidentes. En la última edición del programa de Telefe, que viene liderando el rating de cada noche, Leticia Siciliani y Analía Franchín fueron las peores participantes de la gala de eliminación. Cuando el jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis decidieron sacar a la panelista de televisión, la joven actriz optó por abandonar el programa. Como consecuencia, Claudia Villafañe sorprendió a la hermana de Griselda Siciliani con una confesión verdaderamente emocionante.

El momento emotivo se desencadenó cuando Martitegui dio a conocer que Analía Franchín debía marcharse de MasterChef. Luego de realizar dicho anuncio, se dirigió a Leti Siciliani y le comentó: "Tenemos una participante que, en reiteradas oportunidades, manifiesta su deseo de no estar acá".

A modo de advertencia, Tegui -el chef más exigente de MasterChef, le indicó a Leti: "Tenés la oportunidad de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que le ponga. Te estamos dando una oportunidad. Si te quedás, te quedás. Con ganas y emoción, y con todo lo que te pedimos que tenés que tener".

El momento en el que Claudia Villafañe le hizo una increíble confesión a Leticia Siciliani:

Leticia Siciliani tomó la decisión de abandonar MasterChef Celebrity y cederle su lugar a Analía Franchín: "Voy a tomar una decisión importante. Creo que es la que tomaría cualquiera en mi lugar. No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más".

Analía Franchín: "No, no, Leti. No lo hagas por mí, eh. Creo que Leti está loca, no lo está pensando".

Leticia Siciliani: "Que se quede Ana".

Santiago del Moro: "¿Segura, Leti?".

Leticia Siciliani: "Quizás hoy no se te ocurre ninguna idea y mañana sí. Tuviste platos buenísimos, yo me mandé un moco".

Santiago del Moro: "Hay un dicho que dice que el que se quiere ir, ya se fue. Tu decisión es ir abandonar el certamen y dejarle tu lugar a Analía".

Leticia Siciliani: "Sí".

Santiago del Moro: "Continuás en la competencia, Analía. Creo que has tenido excelentes platos. No te das cuenta el potencial que tenés".

Luego de los mensajes de despedida por parte de Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, la sorpresa de la noche en MasterChef fue la palabra de Claudia Villafañe, quien sorprendió a todo el estudio con una confesión que dio que hablar en las redes sociales: "A Leti Siciliani la considero acá como una hija. La trato de esa manera".