La familia de Diane Keaton hizo un pedido a sus seguidores tras su muerte.

El mundo del cine despide a Diane Keaton, una de las intérpretes más queridas de Hollywood, tras conocerse su fallecimiento el sábado 11 de octubre, a los 79 años, en California. La familia de la actriz confirmó la noticia a la revista People y precisó que la causa fue una neumonía. Además, en su comunicado hicieron un pedido a sus seguidores.

En un comunicado, los allegados de Keaton expresaron su gratitud hacia el público y los colegas que la acompañaron con mensajes de cariño: “La familia Keaton está profundamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”.

Además, sus seres queridos compartieron un pedido muy especial que refleja los valores y pasiones que marcaron la vida de la actriz: “Amaba a sus animales y fue una firme defensora de la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos o refugio animal sería un hermoso tributo”.

La confesión de una amiga sobre los últimos meses de Diane Keaton

Una amiga cercana de la actriz habló con People sobre el estado de salud de Keaton en los meses previos a su muerte y describió una etapa “muy reservada” y “devastadora para quienes la amaban”. “Fue tan inesperado, especialmente tratándose de alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que decidió mantener todo en privado. Incluso algunos amigos de toda la vida no sabían lo que estaba ocurriendo”, contó la fuente. “Su energía era contagiosa, siempre encontraba algo por lo que entusiasmarse. Su pérdida fue un golpe para todos”, concluyó.