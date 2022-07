"Nope" de Jordan Peele lidera la taquilla norteamericana en su estreno con 44 millones de dólares

LOS ÁNGELES, 24 jul (Variety.com) - El público respondió con un rotundo "sí" al thriller de ciencia ficción de Jordan Peele "Nope", que encabezó la taquilla en su debut con 44 millones de dólares.

Las ventas de entradas estuvieron ligeramente por debajo de las proyecciones de 50 millones de dólares y se sitúan entre las dos primeras películas de Peele, "Get Out" de 2017 (que se estrenó con 33 millones de dólares) y "Us" de 2019 (que se estrenó con 71 millones de dólares).

"Nope" puede no ser un nuevo récord de taquilla para Peele, pero marca un fuerte comienzo para una película de terror original con calificación R.

El estreno no fue tan sólido como el de "Us", pero sigue siendo muy impresionante", dijo David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research.

Vale la pena señalar que el segundo largometraje de Peele, "Us", una historia de miedo sobre dobles amenazantes, disfrutó de un fin de semana de apertura especialmente grande porque siguió al éxito arrollador de la oscarizada "Get Out".

Después de que su debut como director ofreció sustos y animó al público a pensar, la gente estaba más que ansiosa por ver la siguiente pesadilla de Peele. Las expectativas de taquilla para "Nope", otro complejo thriller social, eran comparativamente un poco más terrenales.

"Nope" costó 68 millones de dólares, lo que es significativamente más que "Get Out" (con su escaso presupuesto de 4,5 millones de dólares) y "Us" (con su presupuesto de 20 millones de dólares). Así que la película requerirá un poco más de ingresos que las anteriores películas de Peele para obtener beneficios.

"Get Out" y "Us" tuvieron un gran éxito en los cines, recaudando cada una 255 millones de dólares en la taquilla mundial.

"Nope" reúne a Peele con la estrella de "Get Out" Daniel Kaluuya -y añade a Keke Palmer y Steven Yeun a la mezcla- en la historia de unos hermanos que viven en un barranco de California e intentan descubrir una prueba de video de un OVNI.

La crítica ha valorado positivamente "Nope", que tiene una evaluación de 82% en Rotten Tomatoes. El público dio a la película una calificación de "B" en CinemaScore, la misma puntuación que "Us".

Dado que "Nope" ha sido la única película nueva que se ha estrenado este fin de semana, varios títulos remanentes han completado la taquilla norteamericana

"Thor: Amor y Trueno", de Disney, descendió al segundo puesto tras dos semanas en el número 1. La aventura de Marvel sumó 22,1 millones de dólares (un 53% menos) en 4.370 localidades, lo que eleva la cifra nacional de la película a 276,2 millones de dólares.

En todo el mundo, la cuarta película de "Thor" ha recaudado 598 millones de dólares y cruzará inminentemente la marca de los 600 millones. Ya ha superado a dos de sus tres predecesoras, "Thor" de 2011 (335 millones de dólares) y "Thor: El mundo oscuro" de 2013 (446 millones de dólares).

Sin embargo, aún le queda un camino por recorrer para igualar (o superar) a la encantadora "Thor: Ragnarok" de 2017 (853 millones de dólares).