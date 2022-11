"Desencantada" vuelve a dar un vuelco a la narrativa de los cuentos de hadas de Disney

La película "Desencantada" se estrenó el miércoles en Hollywood siguiendo la línea narrativa de su predecesora, "Encantada", dando un giro a los típicos cuentos de hadas de Disney.

Cuando en 2007 se estrenó "Encantada", la historia de una princesa de dibujos animados que es transportada al Nueva York actual, se ganó el corazón de los críticos y del público.

Ahora, la actriz Amy Adams hace su mágico regreso como Giselle, que accidentalmente se convierte en la villana de la historia como la madrastra malvada de su hijastra Morgan, interpretada por Gabriella Baldacchino.

Adams dijo a Reuters que le costó un segundo disfrutar del aspecto malvado de su personaje.

"Sinceramente, cuando empecé a ser mala con ella, me sentí muy mal porque era muy antitético con Giselle, y no me sentí bien cuando lo hice", dijo Adams.

"Pero luego nos gustó y cuando Giselle empezó a asomarse y hubo más interacción, eso fue muy divertido".

La secuela, dirigida también por Adam Shankman, trae de vuelta a Robert, ahora marido de Giselle e interpretado por Patrick Dempsey, así como a James Marsden como el Príncipe Eduardo y a Idina Menzel como Nancy, quienes han estado viviendo en el reino de fantasía de Andalasia desde la última película.

Mientras Giselle explora su lado más oscuro, la otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph.

Rudolph dijo que nada le gustaba más que luchar contra la Giselle de Amy Adams usando "varitas y uñas para lanzarse hechizos y coronas".

"Habiendo visto la primera película, sabía cuál sería la idea. Es un cuento de hadas que es consciente de sí mismo y eso es lo más divertido", añadió.

"Desencantada" comienza a transmitirse en Disney+ el 18 de noviembre.

Con información de Reuters